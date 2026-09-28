Защищает от морозов и обогащает азотом: что посеять осенью на пустой грядке

После сбора овощей с огорода осенью не стоит оставлять грядки пустыми. В сентябре на них можно посеять горошек мохнатый.

Это растение зимует прямо в почве, защищая ее от эрозии и вымывания питательных веществ, а весной быстро возобновляет рост. К тому же такая культура сдерживает сорняки и обогащает почву азотом. Как использовать горошек мохнатый в качестве сидерата, рассказало издание Deccoria.

Мохнатый горошек как озимый сидерат – основные преимущества

Мохнатый горошек (Vicia villosa) относится к бобовым культурам и хорошо подходит для использования в качестве озимого сидерата. Он образует длинные, гибкие побеги и формирует мощную корневую систему. Осенью растение развивается довольно медленно, зато после зимовки быстро начинает расти и наращивает значительное количество зеленой массы.

Одно из важнейших свойств горошка – способность связывать атмосферный азот. На его корнях обитают клубеньковые бактерии, которые вступают с растением во взаимодействие. Они фиксируют азот, после чего вещество попадает в ткани гороха. Когда зеленая масса разлагается, часть накопленных питательных веществ возвращается в почву.

Горох также помогает защитить грядки в течение зимы. Его корни удерживают почву, а надземная часть прикрывает ее от дождя и ветра. Густой растительный покров при этом затрудняет рост сорняков, особенно весной, когда горох начинает быстро разрастаться.

По окончании выращивания горошек можно скосить и оставить прямо на грядке в качестве мульчи или неглубоко заделать в землю. В таком случае сидерат станет дополнительным источником органического вещества.

Горошок волохатий - чудовий... Источник: Pexels Развернуть

Когда и как сеять мохнатый гороше в качестве осеннего сидерата

С посевом лучше не затягивать. Мохнатый горошек требует определенного времени, чтобы прорасти и хорошо укорениться до наступления зимы. Чаще всего его высевают с августа по сентябрь, ориентируясь примерно на 30–45 дней до ожидаемых сильных заморозков.

Если в сентябре освободились грядки после сбора овощей, это подходящее время для посева. При более позднем посеве растения могут не успеть достаточно развиться, а значит, их перезимовка будет менее надежной.

Перед посевом достаточно убрать с грядки остатки овощных растений и крупные сорняки.

Почву нужно слегка разрыхлить и выровнять.

Семена гороха можно высевать вразброс или рядами, заглубляя примерно на 3–5 см.

После посева землю следует слегка загрести и уплотнить. Если почва сухая, ее желательно полить.

Горошек мохнатый хорошо переносит низкие температуры, однако это не означает, что каждое растение гарантированно переживет зиму. Многое зависит от того, насколько оно успеет развиться до наступления морозов. Именно поэтому слишком поздний посев – не лучшая идея.

Смесь мохнатого горошка с озимой рожью – зачем их сочетать

У горошка длинные, гибкие побеги, которые стелются по земле или цепляются за другие растения. Из-за этого его часто высевают вместе с зерновыми культурами. Озимая рожь служит для горошка своеобразной опорой, благодаря чему растения меньше полегают.

Интересно, что рожь также может помогать гороху пережить зимний период. В эксперименте, проведенном в штате Мэн, зиму пережило 80 % гороха, посеянного вместе с рожью, тогда как среди растений в чистом посеве этот показатель составлял 68 %. Среди возможных объяснений ученые называли, в частности, способность ржи лучше удерживать снег, который защищает растения от мороза.

Впрочем, преимущества такого сочетания на этом не заканчиваются. Обе культуры хорошо дополняют друг друга на грядке. Горох накапливает азот и формирует зеленую массу, а рожь быстро покрывает поверхность почвы. Вместе они могут более эффективно сдерживать сорняки и защищать землю от эрозии и вымывания питательных веществ.

Такую смесь следует высевать на участках, где после сбора овощей до весны уже не планируется выращивать никаких других культур. После зимовки растения можно скосить и измельчить, а затем использовать в качестве зеленого удобрения или мульчи. Важно только сделать это до того, как на них сформируются зрелые семена.

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