Захватывающий и очень эмоциональный день: у Скорпионов будут рушится планы, а Близнецы получат сюрприз – гороскоп на 31 октября

Луна, 31 октября, будет в Раке, что обеспечит спокойную субботу. Мы предпочтем сосредоточиться на делах, связанных с домом. Мы оценим небольшие жесты доброты, но это также хороший день для кулинарных приключений. Луна в Раке благоприятствует быстрой уборке и мудрым решениям.

Сегодня мы сможем понять, что нам не приносит пользы ни физически, ни эмоционально, восстановить силы и получить позитивную энергию на завтра, пишет Vogue.

Овен

Найти время только для себя может быть сложно. У семьи будут свои дела, а друзья будут напоминать вам о различных обещаниях, которые вы им дали. Они не будут вас упрекать, но расскажут историю, которая заставит вас задуматься о более серьезных жизненных проблемах. Только после обеда погода располагает к отдыху и позволяет сосредоточиться на своей физической форме. Позаботьтесь о себе, чтобы у вас были силы действовать.

Телец

Секстиль Луны дает вам силы, но не заставляйте себя делать то, чего вы не хотите. Вы также станете немного более замкнутым, и некоторые излишне настойчивые вопросы родственников могут вас раздражать. Вам больше понравится серьезное размышление. Прогуляйтесь после обеда. Больше физических упражнений и свежего воздуха улучшат ваше настроение. Вы почувствуете, что делаете что-то хорошее для себя, поэтому не испытывайте чувства вины.

Близнецы

Вас ждет захватывающий день. Приступайте к новым проектам, поскольку секстиль Марса поможет вам быстро осваивать сложные вещи. У вас будет отличная память, и ваши ассоциации окажутся точными. Новые знакомства также принесут плоды. Вечером вы примете важные решения, касающиеся здорового образа жизни. Однако не отказывайтесь от всех удовольствий, ведь вы их заслуживаете.

Рак

Соединение Луны с вашим знаком зодиака предвещает успешный день. Вы почувствуете прилив энергии и будете готовы позаботиться о доме. Возможно, вы также достигнете чего-то более ценного или найдете способ этого добиться. Если вы ищете новые идеи, спросите кого-нибудь помоложе, и вы измените свой взгляд на сложные вопросы. Только не спешите, потому что завтрашний день будет хорошим. Планируйте свои действия, и никто вас не превзойдет.

Лев

Для вас важны мир и комфорт, но люди начнут обращаться к вам со своими проблемами под любым предлогом. Держитесь на расстоянии, не позволяйте никому запугивать или манипулировать вами. Секреты будут раскрыты, и проблемы будут решены. Послеобеденное время благоприятно для встреч, но только с друзьями, которым вы доверяете. Если вам кто-то не нравится, не тратьте на него время, потому что соединение Марса может вывести вас из себя.

Дева

Ваш день будет очень успешным. Луна образует секстиль с вашим знаком, что подтолкнет вас к отличным идеям решения различных проблем, которые вас в последнее время беспокоили. Подумайте, чего вам не хватает для счастья, и Меркурий в секстиле подскажет вам превосходные решения. Любовь сегодня в ваших интересах. Если вам удастся организовать свидание или романтический ужин, вы, возможно, сможете сделать искреннее, но важное признание. Не бойтесь своих чувств, потому что вы найдете свое счастье.

Весы

Вам понравится встреча с друзьями. Прислушивайтесь к хорошим советам, особенно от более опытных людей. Сегодня вы многому научитесь. Соединение Венеры также благоприятствует интересным профессиональным идеям, но работа сегодня не будет для вас приоритетом. После обеда хорошее время для посещения интересных мест и получения захватывающих впечатлений.

Скорпион

Тригон Луны к вашему знаку наполнит вас позитивным настроем в окружении людей. Обращайтесь за поддержкой к близким, они вас поддержат. Только не расстраивайтесь, если ваши планы изменятся в последнюю минуту. Благодаря вашей быстрой реакции вы сможете адаптироваться к любой ситуации, и перемены пойдут вам на пользу.

Стрелец

Вам понравится встречаться с друзьями или гулять в приятной компании. Венера в секстиле также благоприятствует хобби и творчеству, поэтому стоит найти для них время. Возможно, вы вспомните о незавершенных проектах и ​​снова почувствуете вдохновение. Избегайте вмешиваться в чужие конфликты, и у вас будет приятный день.

Козерог

Рано утром вы решите заняться важными делами. Венера образует с вами квадрат, что делает вас довольно нетерпеливым. Вы перестанете терпеть ошибки и даже будете критиковать слабые идеи. Будьте осторожны, ведь не все будут такими же амбициозными, как вы, а ваши близкие, возможно, просто захотят отдохнуть. Лучше всего заняться хобби – тогда вас никто не будет беспокоить. После обеда хорошо сосредоточиться на комфорте и здоровье.

Водолей

Вы будете в хорошем настроении, но решите не вмешиваться в чужие дела. Некоторые окружающие покажутся вам легкомысленными. Вместо того чтобы зацикливаться на них, сосредоточьтесь на своих задачах. Подумайте о том, чего вы хотите достичь и как этого добиться. Вечером у вас будет время расслабиться, почитать хорошую книгу или посмотреть телепередачу. Возможно, вам не захочется долго гулять. Выберите себе развлечение по душе, и вы будете в отличной форме.

Рыбы

Сегодня на вас можно положиться. Вы приготовите что-нибудь вкусное или придумаете блестящие идеи для организации выходных. Ваша семья оценит, как замечательно все получилось, так что наслаждайтесь своими успехами. Если кто-то начнет вас сегодня хвалить, поверьте им на слово. Ваши нестандартные идеи также будут оценены по достоинству. Если у вас есть творческое хобби, вы создадите что-то особенное.

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