"Погиб, помогая украинским военным": в Великобритании завершили расследование смерти своего десантника в Украине. Фото

В Великобритании завершено расследование смерти 28-летнего британского военнослужащего Джорджа Хули, погибшего на войне в Украине. Обнародованных обстоятельств гибели военнослужащего немного, поскольку, по словам коронера Оксфордшира, следователям были предоставлены лишь "ограниченные доказательства", однако, согласно заключению следствия, смерть Хули "не была подозрительной".

Точно известно, что британский десантник погиб "в результате взрыва во время оказания помощи украинским войскам в войне с Россией", заявил старший коронер Оксфордшира Даррен Солтер. Его цитирует британская национальная телерадиокомпания.

Расследование гибели военнослужащего

Джордж Хули. Источник: Spec Ops Magazine/Facebook

Расследование смерти капрала Джорджа Хули показало, что он "получил многочисленные травмы в результате взрыва" 6 декабря 2025 года. Военный скончался от полученных ранений в киевской больнице через три дня после получения травм.

Место взрыва, где британец получил травмы, не раскрывается, хотя и отмечается, что "это произошло вдали от линии фронта".

Джордж Хули. Источник: Spec Ops Magazine/Facebook

Командир Джорджа Гули рассказал следователям военной полиции, что он "услышал внезапный громкий взрыв и увидел вспышку" вскоре после того, как они прибыли на встречу с украинскими военными. Сам командир "стоял спиной к месту взрыва и не видел его причины, но уверен, что взрыв прогремел там, где находился младший капрал Хули".

Что говорят власти

Министерство обороны Великобритании заявило, что Хули был "исключительным солдатом и выдающимся младшим командиром с большим оперативным опытом". Его смерть в ведомстве названа "трагическим случаем", который произошел, когда британец "наблюдал за тем, как украинские войска испытывают новый оборонный потенциал".

Тело Джорджа Хули доставили в Великобританию. Источник: ВВС

В свою очередь командир роты, в которой служил Хули в парашютном полку, сказал, что 28-летний британец был "прирожденным солдатом", который "обладал редким даром: глубокой добротой и искренностью по отношению к каждому".

Правительство Великобритании не раскрывает количество британских военнослужащих в Украине, но признает: их "небольшое количество" находится там как для поддержки ВСУ, так и для обеспечения безопасности дипломатического персонала.

Что известно о Хули

Как сообщал OBOZ.UA, смерть Хули стала первым подтвержденным случаем гибели военнослужащего из Великобритании после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Джордж Хули. Источник: ВВС

Он погиб в результате "трагического несчастного случая" во время наблюдения за испытаниями украинскими войсками новой оборонной системы – вооруженного беспилотника-перехватчика.

В результате этого несчастного случая также погибли двое украинских военных, еще несколько получили ранения.

Джордж Хули поступил на службу в британскую армию в ноябре 2015 года, в июне 2016-го вошел в состав Парашютного полка после обучения в учебном центре пехоты в Каттерике, Северный Йоркшир. Он проходил службу в Афганистане, Африке и Восточной Европе. В январе 2026 года должен был получить звание капрала.