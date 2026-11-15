При какой температуре не следует выгуливать собаку: есть серьезная угроза

Владельцев собак предупредили, что регулярные прогулки с собаками во время похолодания могут быть опасны для животных. Речь идет о температуре -4°C и ниже.

А для маленьких собак, щенков, пожилых животных и собак стройного телосложения такой предел наступает уже около 0°C. О температурных рамках и признаках переохлаждения пишет Express.

Собаки по-разному переносят мороз: одни породы лучше приспособлены к низким температурам, другие тяжело переносят даже незначительное похолодание.

Какие собаки мерзнут быстрее

Особенно чувствительными к холоду бывают животные с тонким шерстным покровом. Даже температура +5°C может быть для них некомфортной, поэтому во время прогулки важно следить за поведением питомца, а не ориентироваться только на показания термометра.

Как распознать, что собаке слишком холодно

Длительное пребывание на морозе грозит переохлаждением, обморожением, трещинами на лапах, подушечках лап или носу. О дискомфорте свидетельствуют дрожь, скулеж, нежелание идти дальше, поднятие лап и попытки найти тепло. Еще один тревожный сигнал – дезориентация.

Если появился любой из этих признаков, собаку нужно отвести в помещение и осторожно согреть. При подозрении на переохлаждение следует немедленно обратиться за ветеринарной помощью.

Лучше сразу позаботиться о т... Источник: Pexels Развернуть

Как помочь питомцу согреться на прогулке

Для собак, которые плохо переносят холод, рекомендуют теплую одежду и более короткие прогулки. Особенно это касается животных стройного телосложения и с тонкой шерстью: им советуют надевать куртку для собак.

Игры и бег помогают вырабатывать тепло благодаря физической активности. В холодные периоды прогулки рекомендуют переносить на самое теплое время суток – зимой это обычно промежуток между 11:00 и 15:00.

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