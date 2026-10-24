Из российского плена вернулся защитник Мариуполя, осужденный оккупантами на 13 лет. Фото

Как сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, во время обмена пленными 23 октября удалось вернуть самое большое число осужденных в России военнослужащих – 86. Один из них – 29-летний нацгвардеец из Кривого Рога, защитник Мариуполя Виктор Скорик.

В РФ украинского воина приговорили к 13 годам лишения свободы – "суд" состоялся в декабре 2024 года. Об этом сообщает "Суспільне". Информацию о возвращении Виктора из плена подтвердила нынешняя жена его отца Валентина Скоробагатько.

За четыре с половиной года, которые воин провел в плену, его отец перенес два инсульта, а мать Виктора умерла.

"Когда сына забрали в плен, то через полгода его мать умерла от инфаркта, а отец столько больниц пережил, у него атрофия головного мозга. Ждем, ждем от него звонка, не можем поверить до сих пор", – сказала Валентина.

Отец Виктора Скорика с фотографией сына. Источник: Суспільне/Личный архив семьи

Семья получила сообщение из Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными о том, что Виктор уже в Украине. Теперь отец ждет звонка от сына.

"Он еще не звонил, но отец очень-очень ждет. Он болен, перенес два инсульта... Нам прислали сообщение из Координационного штаба о том, что его вернули, Виктор уже здесь, в Украине. Я знаю, что нельзя нервничать, поэтому мы радуемся, плачем, напились таблеток и ждем", – отметила женщина.

Нацгвардеец Виктор Скорик. Источник: Суспільне/Личный архив семьи

Она рассказала, что Виктор Скорик попал в плен в апреле 2022 года, он имеет звание лейтенанта. В России его приговорили к 13 годам колонии.

"13 лет колонии строгого режима. Часть 1, статья 356 Уголовного кодекса РФ "Применение запрещенных средств и методов ведения войны". В марте 2022 года в Мариуполе он якобы выстрелил в мужчину из автомата, тот выжил. Мы увидели видео на Ютубе о том, что его осудили. Суд был в декабре 2024 года", – сказала Валентина.

Виктор Скорик защищал Мариуполь. Источник: svoi.kr.ua

Как сообщал OBOZ.UA, 23 октября состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Домой в рамках договоренностей вернулись 270 наших защитников. Среди них – нацгвардейцы, в частности воины "Азова", пограничники, бойцы теробороны, воины Военно-морских сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, Государственной специальной службы транспорта, а также девять гражданских.

Большинство из них находились в плену еще с 2022 года, в основном это воины, защищавшие Украину в Мариуполе. Также среди военнослужащих есть те, кто попал в плен в 2018 и 2020 годах.