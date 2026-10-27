С Днем украинской письменности и языка: красивые поздравления
В День украинской письменнос...
Источник: NurPhoto
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Каждый год 27 октября украинцы по всему миру чтят свое национальное сокровище – украинский язык. В День украинской письменности и языка пишут Радиодиктант национального единства и вспоминают свои любимые слова.
OBOZ.UA решил помочь вам поздравить близких с праздником, таким важным для нашей идентичности. Отправляйте им поздравления тем, кто точно знает: язык – это важно.
Открытка с поздравлением ко...
Источник: maximum.fm
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Поздравляю с праздником украинского слова! Пусть оно будет вечным!
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Искренне поздравляю с праздником украинского языка! Это не просто язык, а настоящая мелодия, способная затронуть самые глубокие чувства. Желаю, чтобы он был вашей опорой, вдохновением и духовным богатством, которое никогда не теряет ценности.
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С Днем украинской письменности! Давайте вместе обогащать наш язык!
День украинской письменности...
Источник: maximum.fm
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Искренние поздравления с Днем украинского языка! Наш язык – это сила и красота нашей земли, это история, которую мы пишем вместе. Пусть каждый украинец бережет его в своем сердце и передает как самое ценное сокровище следующим поколениям!
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Поздравляю с праздником нашего языка! Пусть его красота вдохновляет и объединяет!
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С Днем украинской письменности и языка! Этот день учит нас беречь язык как драгоценное сокровище, ведь в каждом слове чувствуется любовь, сила и гордость. Пусть каждое ваше слово будет громким эхом нашей национальной идентичности и культуры!
Поздравление с Днем украинск...
Источник: maximum.fm
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Величие языка – в наших сердцах. Поздравляю с праздником украинского языка!
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Поздравляю с Днем украинской письменности и языка! Пусть наш язык будет живым и вечным, пусть он звучит на весь мир, рассказывая о величии и красоте украинской души. Желаю каждому из нас с гордостью нести это языковое сокровище, развивать и оберегать его!
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Пусть украинский язык всегда звучит гордо и искренне!
День украинской письменности...
Источник: maximum.fm
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С праздником родного языка, с праздником нашего духовного единства! Украинский язык – наш код, который объединяет, исцеляет и вдохновляет. Пусть этот день напоминает о важности сохранения и развития языка, который делает нас настоящими украинцами!
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С Днем письменности! Бережем красоту и силу родного языка.
Открытка ко Дню украинской п...
Источник: maximum.fm
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Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда в Украине отмечают День достоинства и свободы.