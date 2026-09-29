Есть их было невозможно: какие макароны делали в СССР

Сегодня мы воспринимаем макароны как один из лучших продуктов для быстрого ужина – не полуфабрикат, а полноценное блюдо, которое готовится за несколько минут. Но у тех, кто застал времена СССР, слово "макароны" часто вызывает совсем другие воспоминания.

Из сухого продукта, который если и имел хоть сколько-нибудь приличный вид, получалась липкая невкусная масса серого цвета. А чтобы сделать макароны съедобными, приходилось еще и изрядно с ними повозиться. И все равно блюдо, получавшееся в результате, было скорее способом набить желудок, чем получить кулинарное удовольствие. OBOZ.UA объясняет, что было не так с советскими макаронными изделиями.

И главная проблема здесь заключалась в неподходящем сырье. В то время как качественную пасту делают исключительно из твердых сортов пшеницы, в СССР на фабрики отправляли обычную хлебопекарную муку из мягкой пшеницы. Она отличается тем, что содержит большой процент свободного крахмала. Именно этот компонент и делал советские макароны неаппетитными на вид и липкими.

Во время варки этот крахмал в большом количестве вымывался в воду, превращая ее в мутный клейстер. А сами рожки или лапша в процессе заметно разбухали, теряли форму и еще слипались в сплошной монолитный ком.

Чтобы превратить эту массу в что-то хотя бы отдаленно съедобное, советским хозяйкам приходилось прибегать к различным "кулинарным уловкам". После варки их сразу откидывали на дуршлаг и заливали холодной водой из-под крана, чтобы смыть липкий клейстер. Для качественной пасты это настоящее убийство вкуса и текстуры. А вот для советского продукта это было хоть каким-то спасением.

Далее, чтобы макароны даже после такой обработки не слипались, их щедро смазывали жиром. В кастрюлю добавляли много растительного масла или (если повезет) сливочного масла. Это портило текстуру блюда и делало его слишком калорийным.

Что касается ассортимента, то согласно советскому ГОСТу 875-69, выбор макаронных изделий ограничивался несколькими базовыми формами: рожки, перья, соломка, вермишель, лапша и всевозможные фигурные изделия. Те же трубчатые макароны по диаметру строго делили на классы: от тонкой "соломки" (4 мм) и "специальных" (до 5,5 мм) – до "простых" (до 7 мм) и самых толстых "любительских" (свыше 7 мм). Именно эти гигантские "любительские" макароны и породили популярную городскую легенду о том, что советские макаронные и сигаретные фабрики в случае войны можно было за считанные часы перенастроить на выпуск патронов для автомата Калашникова.

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