Если остановили представители ТЦК: адвокат объяснила, что нужно сделать перед показом документов

В Украине во время проведения мобилизационных мероприятий сотрудники ТЦК проверяют документы у мужчин прямо на улицах. Однако граждане регулярно допускают типичную ошибку и отдают оригинал паспорта или военного билета в руки ТЦК.

Закон не требует отдавать оригинал документа и позволяет украинцам защищать свои права. Такой порядок регламентируется постановлением Кабинета Министров №560 от 16 мая 2024 года. О том, как правильно действовать при встрече с ТЦК и какие права есть у граждан, рассказала адвокат Елена Воронкова.

Кто имеет право останавливать людей на улице

Группы оповещения формируются по распоряжению руководителей районных или городских госадминистраций по представлению начальника ТЦК. В их состав входят сотрудники ТЦК и СП, представители Национальной полиции и органов местного самоуправления.

При этом законодательство четко разграничивает полномочия проверяющих. Представители ТЦК имеют право проверять исключительно военно-учетные документы, сотрудники полиции уполномочены требовать документ, удостоверяющий личность.

Прежде чем требовать документы у прохожего, члены группы оповещения обязаны представиться и подтвердить свои полномочия.

По словам юриста, представитель патруля должен назвать свою фамилию, имя и занимаемую должность, предъявить служебное удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки, предъявить документ, удостоверяющий его личность.

Гражданин имеет полное право убедиться, что перед ним находится уполномоченное лицо, и только после этого предъявлять свои документы.

Главная ошибка при проверке документов

Основная ошибка большинства граждан заключается в передаче физических документов сотрудникам ТЦК. Если проверка проводится уполномоченными лицами, у гражданина возникает обязанность предъявить документы. Однако закон не обязывает передавать оригиналы в чужие руки. Достаточно держать паспорт или военный билет в собственных руках в развернутом виде, позволяя инспектору прочесть и переписать необходимые данные.

Алгоритм действий при остановке на улице

Адвокат советует придерживаться последовательности действий. В первую очередь просите сотрудника ТЦК назвать фамилию, имя, отчество и должность, попросите предъявить служебное удостоверение уполномоченного лица вместе с его паспортом или военным билетом.

При необходимости ведите съемку, следя за тем, чтобы в кадр не попадали военные объекты и техника. Также можно зафиксировать данные сотрудника ТЦК, номер его удостоверения, а также время и место проведения проверки на случай обжалования его действий.

Напомним, при переоформлении отсрочки в "Резерв+" она не должна аннулироваться до момента оформления новой. Если действующий статус исчез без объяснения причин, а срок его действия еще не истек, военнообязанному рекомендуется обратиться в ТЦК с письменным заявлением и потребовать восстановления отсрочки.

Как писал OBOZ.UA, в октябре в Украине продолжается мобилизация по установленным правилам, однако закон предусматривает категории военнообязанных, которых не могут призвать или которые имеют право на отсрочку. В частности, это касается отдельных мужчин по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам, в связи с бронированием, работой и другими предусмотренными законом основаниями.