Блог | Если сдаваться, то зачем это все было? Пора определяться

Украинскому обществу нужно наконец определиться: воевать всем и по-настоящему или прекратить и сдаться.

И не воевать, и не сдаваться больше уже не получится.

Мы с такой стратегией продержались 12 лет войны, но дальше уже никак. Нужно окончательно определиться, занять позицию и действовать в соответствии с ней.

1. Если сдаваться, то зачем тогда все это было?

Зачем двенадцать лет войны? Зачем Иловайск, Дебальцево, Мариуполь, Бахмут, Авдеевка, Буча, Изюм, Константиновка? Зачем кладбища, где флаги уже не помещаются в ряды? Зачем тысячи ребят без рук и ног, которые учатся жить заново? Зачем мой батальон уже три года держит Купянск-Вузловой? Зачем матери, которые до сих пор ждут звонка от пропавших без вести? Зачем миллионы людей, лишившихся дома, и дети, выросшие под сиренами?

2. Если воевать, то зачем все это сейчас?

Зачем нужны фестивали и концерты? Зачем нужны веселые блогеры, которые размахивают долларами и хвастаются беззаботной жизнью, курортами и яхтами в соцсетях? Зачем у нас враг номер один – не уклонист, а тот, кто его ищет? Зачем мы фактически поощряем безнаказанность и разговоры о том, что "их можно понять", в отношении СЗЧ и отказников, а на нуле тем временем стоят те же люди, что стояли год назад без ротации? Зачем строят в городах стадионы и укладывают асфальт?

Лично я за то, чтобы воевать. Но тогда честно и по-взрослому. И всем.

И тогда нужно определиться и заключить общественный договор, в котором признать, что мы в войне на долгие годы! Если мы ее проиграем – потеряем государство. Поэтому каждое решение должно приниматься только исходя из одного вопроса: приближает ли оно нашу победу?

Далее следует максимально ограничить все, что не работает на войну – это подождет. Расходы бюджета, громкие проекты, комфорт. Ограничить себя, иначе нас ограничит оккупант – и навсегда.

Перестать вопить каждый раз, когда враг бьет по детскому саду или родильному дому, о том, какие они нелюди. Они это знают. Они именно для этого и бьют: чтобы мы плакали, боялись и кричали на весь мир, а не действовали. Террор рассчитан на эмоции. Наш ответ должен быть не постом, а пожертвованием, контрактом. Горе никто не отменяет, но горе должно превращаться в действие, а не в очередной вопль.

Вместо воплей нужно консолидировать государство, бизнес, волонтеров вокруг того, чтобы уничтожить того, кто наносит удары по нашим детским садам. Все усилия государства и общества сосредоточить на войне и победе в ней. Сосредоточить ресурсы и управленческое внимание там, где решается судьба войны. А решается она на нуле.

Сделать приоритетом армию и ее способность к успешному сопротивлению. Наличие необходимого количества людей на фронте, их подготовка и ротация, дроны, средства РЭБ, боеприпасы и все, что нужно армии. Все остальное – на втором месте.

Я не призываю всех немедленно в окопы и не против того, чтобы в тылу работали кафе. Тыл должен работать и платить налоги. Но тыл должен жить только войной и только победой, а не так, что одни живут только этим, а остальные – в промежутках между отпуском и личными делами.

Ограничения нужны, но без справедливости их никто не примет, поэтому они должны касаться всех: и чиновника, и депутата, и бизнесмена, и каждого из нас. Общество должно порицать и привлекать к ответственности того, кто отказывается выполнять общественный договор об обороне страны.

Или сдаваться.

Но зачем тогда все это было?

Слава ВСУ!