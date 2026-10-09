Если есть отсрочка, но ТЦК объявил в розыск: украинцам объяснили, что делать

В приложении "Резерв+" одновременно могут отображаться отсрочка от мобилизации и уведомление о розыске ТЦК. Красная отметка не означает, что отсрочка отменена.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета". Издание объяснило, почему могут появиться оба статуса и что делать в такой ситуации.

Почему в "Резерв+" появляется отметка о розыске

Отсрочка и розыск имеют разные основания. Отсрочка подтверждает право не подлежать призыву, а розыск может быть связан с нарушением правил воинского учета. Поэтому одновременное появление обоих статусов в приложении не обязательно свидетельствует об ошибке.

Согласно разъяснениям Министерства обороны Украины, это может произойти, если территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) обратился в Национальную полицию, чтобы обеспечить доставку военнообязанного для оформления материалов об административном правонарушении.

В то же время наличие отсрочки не освобождает от обязанности соблюдать правила воинского учета и не снимает ответственности за их нарушение.

Когда могут доставить в ТЦК

Постановление Кабинета министров Украины № 560 предусматривает возможность административного задержания и доставки военнообязанного в ТЦК, если для этого имеются установленные законом основания и соответствующая информация в базах Министерства внутренних дел.

Действующая отсрочка сама по себе не исключает такого задержания или доставки. В то же время правомерность этих действий зависит от конкретных обстоятельств и наличия законных оснований.

Что делать, если в "Резерв+" есть отметка о розыске

Если человек считает, что отметка о розыске появилась ошибочно, ему следует обратиться в свой ТЦК и СП, чтобы выяснить причину её появления и уточнить военно-учётные данные.

Важно учитывать, что подтверждение отсрочки и выяснение оснований для розыска — это отдельные процедуры. Поэтому при одновременном появлении обоих статусов необходимо проверить каждый из них. Если возникла спорная ситуация, стоит сохранить документы, подтверждающие право на отсрочку.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о деле студента, которому ТЦК отменил отсрочку и призвал на военную службу. Молодой человек учился на дневном отделении, однако в ТЦК усомнились, действительно ли он получает образование, из-за его ответов относительно учебного плана и специальности.