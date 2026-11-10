Блог | Если российское ружье висит на украинской стене, оно обязательно выстрелит: мы видели это много раз, так почему Фридман до сих пор в Киевстаре?

Прочитал пост Бориса Кушнирука и узнал эту историю.

Ему тоже звонила женщина, представившаяся Александрой из "Глобал консалт". Расспрашивала, "по заказу иностранного инвестора", кто продвигает национализацию российского пакета в "Киевстаре" и что будет с инвестиционным климатом. Борис предположил, что из разговора нарежут цитат для защиты Фридмана. Затем появилась новость, в которой он якобы уже признал, что национализация ухудшит инвестклимат. А за ней – посты с критикой позиции, которой в таком виде он не высказывал.

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Мне звонила та же дама. С похожими вопросами. И так же настойчиво продвигала тезис, что российскую долю лучше оставить в покое, иначе будут иски, арбитражи и до смерти напуганные инвесторы. Похоже, со мной хотели повторить тот же номер. Возможно, после публичной реакции Бориса притормозили. Кто стоял за звонками, я не знаю. Но сам прием теперь очевиден: сперва вытянуть из человека удобную фразу, а потом сделать из нее аргумент, противоположный его позиции. Неуклюже, зато показательно.

Не думаю, что на этом остановятся. Ведь все, кто поднимает голос о российском пакете в Киевстаре, создают угрозу для Фридмана. Потому что его пребывание среди бенефициаров национального оператора связи во время войны – нонсенс. А дискредитация тех, кто об этом говорит, – традиционный российский путь, здесь ничего нового.

Гибридное влияние россиян как их модель коммуникации с миром возникло задолго до самого термина.

И когда речь заходит о российском влиянии, мы должны исходить из презумпции виновности агрессора.

Если российское ружье висит на украинской стене, оно обязательно выстрелит. Украина в своей истории видела это бесчисленное количество раз – от Переяславской рады до полномасштабного подлого нападения на Украину в 2022 году.

Европейцы тоже видят, как это работает. Чешское следствие установило, что взрывы на складах боеприпасов во Врбетице устроила российская военная разведка. Правительство Германии возложило на Россию ответственность за попытку атаки дроном на аэропорт Лейпциг/Галле. А Великобритания заставила LetterOne продать провайдера Upp, поскольку сочла риском саму возможность влияния его конечных владельцев на сеть. Британцы не стали ждать, пока им представят доказательства утечки данных абонентов. Они оценили риск и приняли решение.

То, что Кремль умеет превращать деловые связи в политическое влияние, давно не гипотеза, а факт. Собственность дает доступ к переговорам, создает зависимости и обеспечивает аргумент, который мы только что услышали в случае с "Киевстаром": не трогайте этот интерес, иначе сделаете хуже себе. Мне не нужна тысячная первая иллюстрация того, что Москва умеет пользоваться таким рычагом. Мне нужен ответ, почему мы до сих пор оставляем ей этот рычаг.

И именно здесь я не понимаю логику Украинского государства. Фридману позволяют сохранять свою долю в ключевом национальном операторе, а "Киевстар" тем временем расширяет свою роль в государственных цифровых проектах. Вместе с Минцифрой он разрабатывает национальную языковую модель "Сяйво". Комаров также говорит о привлечении команды GigaCloud к созданию национальной инфраструктуры ИИ. Украинская языковая модель нужна. Однако еще больше нужны ответы – почему Фридман до сих пор в Киевстаре?