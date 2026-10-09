Какая погода ожидается в Украине на выходных: подробный прогноз синоптиков. Карта
Погода в Украине.
Источник: Rixnio
Днем в эти выходные в Украине по-прежнему будет относительно тепло: на юге столбики термометров поднимутся до 24 градусов, в других частях страны температура не превысит 20 градусов. Ночи же будут довольно прохладными, а в Карпатах температура может опуститься до 0.
На части территории Украины пройдут дожди. О погоде на выходные в беседе с OBOZ.UA рассказала ведущий специалист отдела коммуникаций со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Оксана Скляр.
Прогноз погоды на субботу, 10 октября
В субботу ночью в большинстве центральных областей, а также в Сумской и Харьковской областях, а днем в восточных областях и в Днепропетровской области синоптики ожидают небольшие дожди.
На остальной территории страны дождей не прогнозируется.
В Карпатах, на Приазовье и в Крыму ночью и утром местами может образовываться туман.
Ночные температуры будут колебаться в пределах +8…+14 градусов, в западных и северных областях – значительно ниже, +3…+8 градусов, а в Карпатах – даже около 0.
В то же время днем температура повысится до +12…+17 градусов, в южной части страны – до +18…+24 градусов.
Прогноз погоды на 10 октября.
Источник: скриншот с сайта Укргидрометцентра
Прогноз погоды на воскресенье, 11 октября
В воскресенье в западных областях синоптики ожидают умеренные, местами незначительные дожди.
Локальные кратковременные дожди также пройдут днем в большинстве северных областей и в Винницкой области.
На правобережье возможны порывы ветра.
Ночью синоптики прогнозируют +8… +14 градусов, насевере и северо-востоке страны +3… +8 градусов.
Днем на большей части территории страны температура воздуха будет достигать +18… +24 градусов. Прохладнее будет на западе – диапазон температур будет колебаться в пределах +10… +16 градусов.
Прогноз погоды на 11 октября.
Источник: скриншот с сайта Укргидрометцентра
Как сообщал OBOZ.UA, в Укргидрометцентре рассказали, чем погода удивит украинцев в середине октября и когда наступит похолодание.
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