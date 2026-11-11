Какие растения лучше всего подходят для каждой комнаты: разница действительно есть

Комнатные растения всегда служат прекрасным дополнением к интерьеру. Однако выбирать конкретный вид для определенного типа помещения стоит не наугад.

Дело в том, что у каждого растения есть свои потребности, которые важно учитывать с учетом условий в доме. Выращивание зелени на кухонном подоконнике или обустройство целой домашней оранжереи требует понимания того, сколько света и влаги будут получать растения и подойдут ли они для конкретного помещения. Блог Марты Стюарт разбирался, какие растения лучше всего подойдут для разных комнат в доме.

Для кухни идеально подходят пряные травы. Источник: Olga Rolenko

Лучший выбор для кухни: пряные травы

Зачем покупать зелень, если ее можно вырастить самостоятельно? Небольшой огород с пряными травами на кухне позволяет всегда иметь под рукой свежие приправы. К тому же аромат базилика и других растений может сделать приготовление еды еще приятнее.

Размер: до 60 см в высоту. Некоторые виды, например розмарин, могут вырастать до 1,8 м.

до 60 см в высоту. Некоторые виды, например розмарин, могут вырастать до 1,8 м. Условия выращивания: не менее 6-8 часов солнечного света в день и частый полив. В то же время отдельные виды хорошо растут при ярком рассеянном освещении и нуждаются в менее обильном увлажнении.

Лучший выбор для семейной комнаты: эпипремнум золотистый

Эпипремнум золотистый – удачный вариант для комнаты, где собирается вся семья. Его длинные свисающие побеги добавляют интерьеру оживленности, а само растение относится к самым неприхотливым в уходе. Кроме того, его легко размножать и делиться черенками с родными и друзьями.

Размер: побеги могут вырастать до 3 м в длину и более. Они легко вьются, поэтому их можно закручивать и формировать из одного стебля целые композиции.

побеги могут вырастать до 3 м в длину и более. Они легко вьются, поэтому их можно закручивать и формировать из одного стебля целые композиции. Условия выращивания: от слабого до яркого рассеянного освещения. Поливать нужно, когда почва на ощупь становится сухой.

В гостиной хорошо размещать крупные растения. Источник: Goodboy Picture Company

Лучший выбор для гостиной: колоказия

Для просторной гостиной хорошо подходят крупные выразительные растения, в частности тропические виды с роскошными листьями. В таких комнатах обычно достаточно места, чтобы они могли разрастаться и вверх, и вширь. Колоказия привлекает внимание крупными бархатистыми листьями, поэтому может стать заметным акцентом в интерьере.

Размер: 90-180 см в высоту и ширину.

90-180 см в высоту и ширину. Условия выращивания: яркий рассеянный свет и постоянно увлажненная почва.

Лучший выбор для библиотеки: кактусы и суккуленты

В библиотеке обычно достаточно хорошо освещенных мест – от столов для чтения до книжных полок. Такие условия подходят светолюбивым растениям: кактусам, эхевериям, очиткам, алоэ и толстянкам. Благодаря компактному размеру и аккуратному виду они хорошо подходят для украшения свободных полок и дополняют интерьер рабочей или учебной комнаты.

Размер : от 5 до 30 см в высоту.

: от 5 до 30 см в высоту. Условия выращивания: яркий прямой или рассеянный свет и редкий полив.

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Лучший выбор для спальни: лаванда узколистная

Лаванда может стать не только ароматным украшением шкафа или комнаты, но и частью интерьера спальни. Растение в горшке наполняет помещение приятным запахом и создает уютную атмосферу. Ее аромат также может способствовать расслаблению перед сном.

Размер: 60-90 см в высоту.

60-90 см в высоту. Условия выращивания: прямой солнечный свет в течение дня. Поливать нужно, когда почва на ощупь высохнет.

Лучший выбор для детской комнаты: фикус каучуконосный

Выбирая растения для детской комнаты, важно прежде всего позаботиться о безопасности. Лучше избегать видов с острыми колючками и шипами, о которые ребенок может случайно пораниться. У фикуса каучуконосного гладкие листья без колючек и крепкие стебли. Его листья довольно упругие, а само растение способно восстанавливаться после небольших повреждений.

Размер: от 60 см до 3 м в высоту.

от 60 см до 3 м в высоту. Условия выращивания: яркий рассеянный свет и умеренный полив.

Лучший выбор для гостиной: замиокулькас

Замиокулькас хорошо подходит для гостиной благодаря выносливости и неприхотливости. Он может расти при разном уровне освещения – от слабого до яркого рассеянного, а поливать его нужно лишь время от времени. Это особенно удобно для помещений, где за растениями не ухаживают ежедневно. Глянцевые темно-зеленые листья замиокулькаса придают комнате элегантный вид.

Размер: до 90 см в высоту.

до 90 см в высоту. Условия выращивания: от слабого до яркого рассеянного освещения, периодический полив.

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Лучший выбор для ванной комнаты: хлорофитум хохлатый

При озеленении дома ванную комнату часто оставляют без внимания, хотя некоторые растения прекрасно чувствуют себя в условиях повышенной влажности. Один из лучших вариантов – хлорофитум хохлатый. Он хорошо переносит влажный воздух, поэтому может превратить обычную ванную комнату в небольшой тропический уголок. Но в такой ванной обязательно должно быть окно.

Размер: до 60 см в высоту.

до 60 см в высоту. Условия выращивания: умеренное или яркое освещение, полив после подсыхания почвы.

Лучший выбор для прачечной: сансевиерия

В прачечной растения могут постоянно контактировать с различными запахами и летучими веществами, которые выделяются при использовании бытовой химии. Хотя обычно они не наносят растениям значительного вреда, для такого помещения лучше выбирать выносливые виды. Сансевиерия хорошо соответствует этим требованиям. Ее выразительные вертикальные листья также гармонично сочетаются со светлым и современным интерьером, типичным для прачечных.

Размер: 60-150 см в высоту.

60-150 см в высоту. Условия выращивания: яркий рассеянный свет и нечастый полив.

Лучший выбор для домашнего кабинета: спатифиллум

Спатифиллум часто называют природным очистителем воздуха, а его пышная зеленая листва и белые цветы помогают сделать рабочее пространство приятнее. В то же время научных подтверждений того, что это растение способно заметно очищать воздух в обычных домашних условиях, нет. Тем не менее оно остается прекрасным декоративным дополнением домашнего кабинета.

Размер: до 90 см в высоту.

до 90 см в высоту. Условия выращивания: рассеянный солнечный свет и влажная, хорошо дренированная почва.

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