Какие вещи облегчат жизнь во время отключений света: полезный список

Длительные отключения электроэнергии могут существенно усложнить повседневные дела, особенно если вместе со светом исчезают вода и отопление. Однако даже в таких условиях можно обеспечить себе относительный комфорт.

Для этого стоит заранее приобрести несколько полезных устройств и позаботиться о самых необходимых запасах. В сюжете программы "Ранок Вдома" поделились практическими советами, которые помогут лучше подготовить жилье к возможным блэкаутам.

Чем освещать квартиру, когда нет электричества

Обычный фонарик и пауэрбанк давно стали незаменимыми вещами во время отключений. Однако есть и другие устройства, способные сделать быт значительно удобнее.

Одно из самых практичных решений – светодиодные лампы со встроенным аккумулятором. Некоторые модели устанавливаются в обычный патрон и могут работать автономно после отключения электропитания. Также стоит обратить внимание на переносные LED-светильники, которые заряжаются через USB.

Для освещения отдельных зон подойдут гирлянды на батарейках. Их можно закрепить над кухонной столешницей, возле рабочего стола или кровати. Они потребляют мало энергии и помогают ориентироваться в темноте.

Еще одна полезная покупка – налобный фонарь. В отличие от обычного, его не нужно держать в руках. Это особенно удобно во время приготовления еды, уборки или выполнения мелкой домашней работы.

Среди менее очевидных устройств – аккумуляторный фен. Хотя его мощности обычно недостаточно для полноценной сушки густых или длинных волос, он может помочь в быту. Перед покупкой следует обязательно ознакомиться с характеристиками, прежде всего с продолжительностью автономной работы.

В то же время важно защитить бытовую технику. После отключения электроэнергии желательно отключать чувствительные приборы от сети, поскольку при восстановлении электроснабжения возможны скачки напряжения.

Как не замерзнуть без отопления

Если батареи перестали нагреваться, первоочередная задача – максимально замедлить охлаждение помещения.

Лучше всего выбрать одну комнату, в которой семья будет проводить больше всего времени. Двери в другие помещения стоит закрыть, а щели возле окон и дверей – уплотнить. Уменьшить потери тепла помогут плотные шторы и ковры на полу.

Большое значение имеет правильно подобранная одежда. Вместо одного толстого свитера лучше использовать несколько слоев: термобелье, кофту и теплые носки. Такой способ позволяет эффективнее сохранять тепло тела.

Дополнительным источником тепла могут стать специальные грелки. В частности, существуют одноразовые химические варианты, которые нагреваются после активации. Их удобно брать с собой или использовать дома согласно инструкции.

Для многоразового применения подойдут солевые грелки с металлическим активатором. После использования их обычно можно восстановить, нагрев в воде согласно рекомендациям производителя.

Если же под рукой нет специальных устройств, можно воспользоваться подходящей термостойкой бутылкой с теплой водой, обернутой полотенцем. Ее кладут под одеяло или возле ног. Использовать кипяток в обычных пластиковых бутылках опасно из-за риска деформации и ожогов.

Что поможет обойтись без водоснабжения

Перебои с водой нередко создают даже больше неудобств, чем отсутствие освещения. Поэтому запасы следует формировать заранее, не дожидаясь полного прекращения водоснабжения.

Ориентировочный минимум для питья и приготовления пищи – три литра воды на одного человека в сутки. Дополнительное количество нужно предусмотреть для мытья рук, посуды и других бытовых нужд.

Питьевую воду лучше всего хранить в чистых пищевых емкостях с плотно закрывающимися крышками. Для технических нужд можно использовать отдельные канистры или бутыли.

Практичным решением станут складные туристические резервуары с краником. Их легко наполнять, а при необходимости можно установить на возвышении или подвесить, если это позволяет конструкция. Благодаря кранику не придется каждый раз поднимать тяжелую емкость.

Отдельно стоит подготовить средства для поддержания личной гигиены. Среди полезных вещей:

влажные салфетки и средства для очищения тела без смывания;

сухой душ, которому требуется минимальное количество воды или который вообще не нуждается в ней;

антисептик для рук;

портативный душ с аккумуляторной помпой;

емкости для хранения технической воды.

Особенно удобным может быть кемпинговый душ. Его помпа подает воду из резервуара через специальную насадку, позволяя помыться даже при отсутствии централизованного водоснабжения.

Не менее важно позаботиться о безопасности во время блэкаута. Категорически нельзя использовать газовую плиту, мангал или туристическую горелку для обогрева жилья из-за опасности отравления угарным газом. Генераторы разрешено эксплуатировать только на открытом воздухе, на безопасном расстоянии от зданий, окон и вентиляционных отверстий.

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