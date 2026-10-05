Какие цветы нужно защитить перед заморозками: советы для сада

В октябре днём в Украине ещё может быть довольно тепло, однако ночная температура уже заметно снижается. В начале месяца во многих регионах фиксируются заморозки на поверхности почвы, а местами температура опускалась ниже нуля и в воздухе.

Поэтому владельцам теплолюбивых цветов стоит следить за прогнозом и быть готовыми защитить растения. OBOZ.UA отмечает: если синоптики прогнозируют понижение температуры до 0 °C и ниже, теплолюбивые растения лучше накрыть на ночь, горшечные — перенести в защищенное место, а некоторые клубни и корневища уже пора постепенно готовить к зимовке.

Какие цветы защищать в первую очередь

Наиболее чувствительными к заморозкам являются георгины, канны, клубневые бегонии, пеларгонии, петунии, цинии, бальзамины и колеусы. Даже одна холодная ночь может повредить их листья, цветы и молодые побеги.

Если ожидается лишь кратковременный заморозок, растения на клумбе можно накрыть агроволокном или другим лёгким укрывным материалом. Контейнеры и кашпо лучше перенести под крышу, на закрытую веранду, в гараж или другое место, где температура не опускается ниже нуля.

Георгины

Георгины могут долго цвести осенью, однако мороза не выдерживают. Если прогнозируется кратковременное похолодание, кусты можно накрыть на ночь, чтобы продлить цветение.

После первого сильного заморозка листья и стебли георгин обычно темнеют и отмирают. После этого надземную часть обрезают, а клубни выкапывают и готовят к зимнему хранению.

Оставлять их в почве на зиму в большинстве регионов Украины рискованно, поскольку сильные морозы могут повредить клубни.

Канны

Канны также очень теплолюбивы. Кратковременный осенний заморозок они могут пережить под укрытием, но длительное пребывание при минусовой температуре для них опасно.

Когда надземная часть начинает отмирать, корневища канн выкапывают. Зимой их хранят в прохладном, но защищённом от мороза месте. Канны в контейнерах можно занести в помещение ещё до наступления сильных холодов.

Бегонии

Особенно внимательно нужно следить за клубневыми бегониями. Они очень чувствительны к морозу, поэтому ждать сильных заморозков перед выкапыванием клубней не стоит.

Контейнерные бегонии можно заранее перенести в защищенное помещение. Клубневые растения, растущие в открытом грунте, по окончании сезона выкапывают, просушивают и оставляют на зимнее хранение.

Пеларгонии и петунии

Пеларгонии не выдерживают мороза. Если растения планируется сохранить до следующего года, горшки нужно занести в помещение ещё до того, как температура ночью опустится ниже нуля.

Петунии также теплолюбивы. Осенние заморозки часто становятся для них завершением сезона, однако во время короткого похолодания цветение можно попробовать продлить. Петунии в кашпо на ночь переносят в защищенное место, а растения на клумбах накрывают агроволокном.

Цинии, бальзамины и колеусы

Эти растения плохо переносят даже слабые заморозки. Особенно чувствительны бальзамины и колеусы: после холодной ночи их листья могут быстро потерять декоративность.

Цинии также относятся к теплолюбивым однолетникам. Если после ночного похолодания прогнозируется возвращение тепла, их можно укрыть, чтобы продлить цветение ещё на несколько дней или недель.

Фуксии

Устойчивость фуксий зависит от вида и сорта. Большинство популярных контейнерных фуксий сильного мороза не выдерживают.

Если растение планируется сохранить до следующего сезона, в октябре его лучше не оставлять на улице во время холодных ночей. Горшок можно перенести в прохладное помещение, защищенное от минусовой температуры.

Какие цветы лучше переносят октябрьский холод

Не все осенние цветы нужно срочно укрывать после первого похолодания. Астры, многие сорта садовых хризантем, анютины глазки, календула, львиный зев, декоративная капуста и некоторые гвоздики значительно лучше переносят низкие температуры.

Альтеры способны выдерживать лёгкие заморозки и продолжать цвести. Календула и львиный зев также достаточно холодостойки.

Декоративная капуста особенно хорошо переносит осеннюю прохладу. Более того, после понижения температуры окраска её листьев нередко становится более насыщенной.

Хризантемы также могут долго цвести осенью, однако морозостойкость разных сортов различается. Если важно сохранить цветы и бутоны как можно дольше, перед сильным заморозком растения можно дополнительно укрыть.

Как правильно укрыть цветы перед заморозками

Самый простой способ защитить клумбу — использовать агроволокно, спанбонд или другой легкий материал, пропускающий воздух. Укрывать растения лучше вечером, до значительного понижения температуры. Материал желательно закрепить по краям, чтобы его не поднял ветер.

Нежелательно укладывать плотную полиэтиленовую пленку непосредственно на листья. Под ней скапливается конденсат, а места соприкосновения с холодной пленкой могут дополнительно повреждаться. Утром, когда температура поднимется выше нуля и минует опасность заморозков, укрытие нужно снять.

Что делать с цветами в горшках

Контейнерные растения более уязвимы к холоду, чем цветы в открытом грунте, поскольку небольшой объем земли в горшке охлаждается быстрее.

Перед холодной ночью вазоны можно перенести на застекленный балкон, веранду, в гараж или другое защищенное место. Если горшок очень большой и перенести его невозможно, контейнер дополнительно утепляют, а надземную часть растения накрывают.

В октябре стоит особенно внимательно следить за прогнозом погоды: даже после нескольких тёплых дней ночная температура может резко снизиться. Для теплолюбивых растений одна морозная ночь иногда решает, продолжат ли они цвести или сезон для них уже закончится.

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