Какие кустарники нужно обрезать перед зимой: как правильно это сделать

Ноябрь в саду – не только время завершать сезонные работы, но и возможность позаботиться о растениях перед зимой. Некоторым декоративным и плодовым кустарникам именно сейчас нужна обрезка, которая поможет им лучше развиваться, цвести и плодоносить в следующем сезоне.

Правильная обрезка помогает таким растениям подготовиться к холодам. Издание Interia Kobieta рассказало, какие именно садовые кустарники стоит обрезать поздней осенью.

Омолаживающая обрезка декоративных кустарников в ноябре

В последний месяц осени обрезать можно прежде всего морозостойкие листопадные декоративные кустарники, которые сбрасывают листья на зиму. К ним относятся:

барбарис;

калина;

садовый жасмин (чубушник);

форзиция;

спирея;

сирень обыкновенная;

вейгела.

При обрезке этих растений важно соблюдать несколько правил. Прежде всего процедуру стоит проводить с кустами, которые слишком загустились, постарели или сильно разрослись. Чтобы растения выглядели аккуратнее, а весной лучше цвели или плодоносили летом, ноябрь – последний шанс удалить поврежденные, слабые и больные побеги. Основные ветви при необходимости можно укоротить, оставив примерно 30 см над землей.

Осенью в обрезке нуждаются л... Источник: Marina Demidiuk Развернуть

Обрезайте растения только при благоприятной погоде

Не менее важно правильно выбрать день для работы. Лучше всего обрезать кусты в сухую пасмурную погоду, когда температура воздуха превышает +5 °C. Инструменты должны быть острыми и продезинфицированными. Крупные срезы после обрезки желательно обработать специальной садовой замазкой, чтобы защитить поврежденные участки.

Какие кусты нельзя обрезать в ноябре, чтобы не навредить им

Не все садовые растения хорошо переносят обрезку в конце осени. В частности, в ноябре не стоит трогать хвойные и вечнозеленые лиственные кустарники, среди которых самшит и рододендрон. После обрезки их побеги становятся более уязвимыми к холодному ветру и морозу, а кроме того, могут пересыхать.

Кроме того, процедура может стимулировать у таких кустарников рост новых побегов. До наступления зимы они не успеют достаточно окрепнуть и одревеснеть, поэтому могут пострадать от морозов.

Плодовые кустарники, которые можно обрезать в ноябре

После опадания листьев можно заняться и некоторыми плодовыми кустарниками. В частности, это удачное время для обрезки ремонтантной малины, которая дает два урожая за сезон или плодоносит до осени. После завершения плодоношения все побеги таких растений нужно срезать почти у самой земли. Благодаря этому в следующем сезоне кусты будут активнее разрастаться и дадут много ягод. Такая обрезка также стимулирует появление новых крепких побегов.

Обычную летнюю малину обрезают иначе. В ноябре у нее удаляют только старые побеги, которые уже плодоносили, а молодые немного укорачивают.

В этот период можно также проредить и обрезать кусты черной бузины, голубики и черной смородины. Для этого убирают старые, толстые и темные побеги, а молодые зеленые ветви можно укоротить примерно на треть.

После опадания листьев в ноябре разрешается также обрезать или проредить лещину. У нее удаляют самые старые, слабые и больные ветви. Это поможет сформировать более аккуратную крону и положительно повлияет на урожайность в следующем сезоне.

Если провести обрезку до конца ноября не удалось, лучше не спешить и перенести работу на конец зимы или начало весны.

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