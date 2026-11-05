Какие комнатные растения нужно подкармливать зимой: их не так много

Зимой большинство растений переходит в состояние покоя: из-за недостатка света и низких температур их рост почти прекращается. Поэтому потребность в питательных веществах снижается, а значит, внесение удобрений в зимний период рекомендуется прекратить.

Однако, как всегда, это касается не всех. Виды, которые цветут или плодоносят, могут получить пользу от осторожной подкормки зимой. При этом основные правила остаются такими же, как и в другие времена года. Важно лишь использовать разбавленные растворы, чтобы не обжечь корни. О 9 видах комнатных растений, которые стоит подкармливать, рассказало издание Gardening Know How.

Комнатные цитрусовые

Комнатные растения, которые... Источник: Pexels Развернуть

Лимоны и апельсины, которые выращивают в помещении, при благоприятных условиях могут плодоносить даже зимой. Чтобы поддерживать развитие плодов и не замедлять рост дерева, его нужно обеспечивать питательными веществами. Подкармливать цитрусовые специальным удобрением стоит раз в 4-6 недель, используя половину рекомендованной дозы. При правильном уходе листья останутся блестящими, а плоды будут хорошо развиваться.

Пожелтение листьев может свидетельствовать о нехватке питательных веществ. В таком случае для подкормки подойдет сбалансированное удобрение для цитрусовых, которое поддерживает кислую реакцию почвы и обеспечивает доступность железа. После внесения удобрения растение нужно обильно полить, чтобы вымыть из субстрата избыток солей. При этом вода должна быстро стекать из горшка. Через несколько недель можно будет заметить появление новых побегов.

Пряные травы в горшках

Базилик, розмарин и мята, которые растут в помещении под фитолампами, могут давать новые листья в течение всего года. Декабрьская подкормка помогает им оставаться густыми и ароматными. Раз в 3-4 недели можно вносить небольшое количество органического удобрения, предварительно хорошо разбавив его водой. Это поможет избежать чрезмерного вытягивания побегов.

Для подкормки подойдет универсальное жидкое удобрение, которое быстро растворяется и усваивается растениями. Почва при этом должна оставаться слегка влажной, но не переувлажненной. При таком уходе свежие листья можно будет собирать даже во время зимних праздников.

Амариллис

Амариллисы и любые другие ра... Источник: Johner Images Развернуть

В декабре амариллис обычно активно цветет, используя питательные вещества, накопленные в луковице. Когда бутоны раскроются, растение можно раз в две недели подкармливать небольшим количеством удобрения с высоким содержанием фосфора. Это поможет поддержать развитие цветоносов и насыщенность окраски лепестков.

Для амариллиса подойдет удобрение для стимуляции цветения с небольшим содержанием азота. Поливать растение нужно умеренно, поскольку избыток влаги может вызвать загнивание. При надлежащем уходе амариллис несложно подготовить к повторному цветению в следующем году.

Шлюмбергера

В декабре рождественский кактус цветет, а после завершения цветения постепенно переходит к наращиванию листьев. Чтобы поддержать появление новых зеленых сегментов, после увядания цветков растение можно немного подкормить. Для этого подойдет обычное удобрение для комнатных растений, разведенное до половины рекомендованной концентрации. Вносить его достаточно раз в месяц.

Во время подкормки важно не заливать шлюмбергеру водой. Если листья приобретают фиолетовый или красноватый оттенок, это иногда может свидетельствовать о нехватке магния. В таком случае может помочь раствор сульфата магния.

Цикламен

Комнатные цикламены часто ра... Источник: DR pics24 Развернуть

Комнатные цикламены цветут зимой, и для образования многочисленных цветков им необходимо регулярное поступление питательных веществ. Раз в 2-3 недели растение можно подкармливать удобрением с низким содержанием азота, разведенным до четверти рекомендованной концентрации. Это поможет дольше сохранять яркость цветков и здоровый вид листьев.

Цикламенам лучше всего подходят прохладные помещения. Разведенное удобрение для комнатных растений поможет избежать чрезмерного роста листьев, из-за которого растение становится уязвимее для вредителей. Клубень под землей должен оставаться твердым. Цикламен лучше поливать через поддон, чтобы вода не попадала на розетку листьев и не провоцировала гниение. При осторожной подкормке цветение может продолжаться вплоть до весны.

Комнатные нарциссы

Нарциссы бумажно-белые, которые выращивают в помещении для зимнего цветения, в декабре быстро растут и могут нуждаться в дополнительном питании. Когда листья достигнут примерно 10 см в длину, растение можно один раз подкормить уменьшенной дозой универсального водорастворимого удобрения. Это будет способствовать развитию цветоносов и поможет цветкам раскрыться полнее, а их аромат станет выразительнее.

После цветения такие луковицы обычно выбрасывают, поскольку повторно цветут они плохо. Водорастворимое удобрение быстро усваивается растением. Луковицы должны быть хорошо увлажненными и ощущаться тяжелыми на ощупь.

Выгнанные гиацинты и тюльпаны

Зимним гиацинтам и тюльпанам... Источник: Maryviolet Развернуть

Другие луковичные растения, в частности гиацинты и тюльпаны, которые специально выращивают для зимнего цветения, также нуждаются в дополнительной подкормке. Когда бутоны начнут окрашиваться, их можно один раз слегка подкормить раствором удобрения для цветущих растений. Это поможет сформировать крепкие цветки с насыщенным цветом и выразительным ароматом.

После завершения выгонки луковицы стоит держать в прохладном месте. Они должны оставаться плотными на ощупь. Перед высадкой таких луковиц в открытый грунт им нужно обеспечить период охлаждения.

Орхидеи в процессе цветения

Орхидеи фаленопсис могут цвести в любое время года, в том числе и в декабре, если условия содержания этому способствуют. Во время цветения их можно еженедельно подкармливать специальным удобрением для орхидей, разведенным до четверти рекомендованной концентрации. Корни быстро усваивают питательные вещества, что помогает растению поддерживать развитие и формировать новые бутоны.

Воздушные корни орхидей стоит ежедневно увлажнять опрыскиванием. Для подкормки лучше использовать удобрения, предназначенные именно для этих тропических растений. При надлежащем уходе в холодные месяцы орхидея продолжит наращивать новые листья.

Комнатные растения с признаками нехватки питательных веществ

Ослабленным растениям тоже п... Источник: matucha Развернуть

Если в декабре комнатные растения желтеют или почти перестают расти, им может понадобиться однократная подкормка слабым раствором удобрения. Для этого подойдет сбалансированный состав, разведенный до четверти рекомендованной концентрации. Он поможет устранить дефицит питательных веществ, после чего окраска листьев постепенно может восстановиться, а рост – возобновиться.

Однако сначала важно выяснить причину проблемы. Разные виды пожелтения листьев могут указывать на нехватку разных элементов, но изменение цвета не всегда связано именно с питанием. После установления причины можно подобрать подходящее удобрение, которое поможет растению восстановиться без лишнего стресса. Если корням стало тесно в горшке, стоит пересадить растение в емкость побольше. При надлежащем уходе его состояние может заметно улучшиться уже через несколько недель.

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