Какие комнатные цветы помогут избавиться от конденсата и плесени: список

Чем глубже мы погружаемся в холодное время года, тем чаще сталкиваемся с риском появления конденсата и плесени на поверхностях в доме из-за разницы температур снаружи и внутри помещения. Однако решить эту проблему можно красиво — стратегически разместив в проблемных местах комнатные растения, способные поглощать влагу.

Как пишет Express, эти растения интенсивно впитывают воду через листья и направляют её к корням, тем самым осушая воздух. Это естественный способ сбалансировать влажность в помещении и сделать его более уютным. Вот цветы, которые помогут в этом наиболее эффективно.

Поглощать лишнюю влагу умеют даже суккуленты. Источник: Pexels

Плющ обыкновенный

Плющ помогает бороться с плесенью благодаря способности поглощать некоторые токсичные вещества из воздуха. Лучше всего он растет при ярком рассеянном освещении, а поливать его нужно регулярно. Однако помните: растение нужно держать подальше от домашних животных, ведь его листья для них токсичны.

Спатифиллум

Спатифиллум любит полутень и хорошо себя чувствует при высокой влажности воздуха, поэтому прекрасно подходит для помещений, где часто появляется плесень. Он поглощает влагу из воздуха через листья и не нуждается в прямом солнечном свете. Растение имеет красивые белые цветы, но может быть токсичным для домашних питомцев. Поэтому размещайте его там, где животные не смогут до него добраться.

Пальмы

Разнообразные комнатные пальмы — удачный выбор для регулирования влажности в помещении и профилактики появления плесени, ведь они поглощают влагу через листья. Среди разновидностей, на которые стоит обратить внимание, — арека, бамбуковая пальма, хамедорея высокая, финиковая пальма Робелена и рапис.

Комнатные растения способны... Источник: Pexels Развернуть

Бостонский папоротник

Бостонский папоротник лучше всего растет именно во влажной среде, естественным образом поглощает воду из воздуха и помогает поддерживать сбалансированный уровень влажности в доме. Для нормального роста ему нужны рассеянный свет и регулярный полив.

Сансевиерия

Это выносливое и неприхотливое растение также называют "тещиным языком". Оно хорошо приспосабливается к различным условиям и тоже может стать полезным дополнением к дому, где есть проблемы с плесенью. Лучше всего сансевиерия растет при ярком освещении, но способна развиваться и в затененных местах. Она любит тепло, а поливать её нужно лишь время от времени.

Орхидеи

Орхидеи не только радуют глаз роскошными цветами, но и помогают снижать влажность в помещении. Питательные вещества и воду они получают в значительной степени именно из окружающего воздуха, а не из субстрата. Кроме того, орхидеи поглощают углекислый газ и помогают очищать воздух в доме от вредных летучих органических соединений.

Хлорофитум

Это популярное комнатное растение хорошо справляется с поглощением вредных загрязнителей воздуха. К тому же оно неприхотливо в уходе: обычно его достаточно поливать один-два раза в неделю. Хлорофитум также не токсичен для животных, поэтому подходит практически для любого дома.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие 7 мест в доме станут неудачным выбором для размещения комнатных растений.