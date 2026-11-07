Какие сорняки нельзя оставлять на огороде: морозы их не уничтожат

Осень – не время расслабляться, думая, что сорняки вымерзнут за зиму. Многие из нежелательных растений прекрасно переносят холод и могут создать дополнительные проблемы на огороде уже весной.

Поэтому важно заранее разобраться, какие из них представляют угрозу для грядок и как правильно избавиться от них осенью. Обо всех подробностях рассказало издание "Сільський господар".

Почему сорняки продолжают расти осенью

С похолоданием сорняки не всегда прекращают рост. Их можно увидеть на грядках, в теплицах и даже в цветочных горшках. Одни виды пережидают зиму в виде семян, другие сохраняются благодаря крепким корням. Поэтому холодная погода сама по себе не гарантирует, что весной участок будет чистым.

Кроме того, некоторые сорняки способны прорастать и развиваться практически круглый год. Они появляются не только на открытом грунте, но и в теплицах, под пластиковыми укрытиями, в горшках и цветочных ящиках. Именно поэтому осенью важно внимательно осмотреть весь участок, а не ограничиваться уборкой грядок.

Эффективность борьбы с нежелательными растениями во многом зависит от того, насколько хорошо известны особенности их развития и зимовки. Ведь разные виды по-разному переживают холод, и снижение температуры вовсе не означает, что они погибнут.

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Какие сорняки удалять осенью и как это делать

Однолетние сорняки обычно переживают неблагоприятные условия в виде семян. Поэтому лучше всего убирать их до начала цветения, не давая им образовать новые семена и распространиться по участку.

Осенью также встречаются такие сорняки, которые продолжают развиваться в холодное время года, а весной рано зацветают. Среди них – пастушья сумка, белена, декоративные травы, осока, кизил и полевой бодяк. Такие растения не стоит оставлять на грядках до весны.

Удалять их нужно вместе с корнями, тщательно собирая все части растений. Простого подрубания мотыгой может быть недостаточно: если корни останутся в земле, некоторые сорняки способны разрастаться еще активнее и образовывать новые побеги. Поэтому важно не просто срезать надземную часть, а как можно полнее извлечь растение из почвы.

Еще один способ борьбы – применение гербицидов после сбора урожая. В частности, для уничтожения однолетних и многолетних сорняков используют препараты сплошного действия на основе глифосата. Наилучшего результата, согласно приведенным рекомендациям, можно добиться, когда высота нежелательных растений составляет примерно 10-30 см. Перед обработкой обязательно нужно ознакомиться с инструкцией, проверить разрешенные способы применения препарата и соблюдать меры безопасности.

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