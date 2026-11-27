Какая сумма долга по алиментам "блокирует" отсрочку от мобилизации: подробное объяснение

Отец, который содержит троих несовершеннолетних детей от разных браков, имеет право на отсрочку от мобилизации, даже если двое из них проживают за границей. Однако для этого его задолженность по уплате алиментов не должна превышать сумму платежей за три месяца. Если долг больше, право на отсрочку утрачивается.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на юриста Владислава Дерия. Специалист объяснил, как можно урегулировать этот вопрос.

Почему долг по алиментам может стать препятствием

Законодательство о мобилизации позволяет получить отсрочку женщинам и мужчинам, содержащим троих и более детей в возрасте до 18 лет. Однако такое право не распространяется на тех, чья совокупная задолженность по уплате алиментов превышает сумму платежей за три месяца.

Как подчеркивает Владислав Дерий, решающее значение имеет не само количество биологических детей, а то, находятся ли они на содержании отца и выполняет ли он свои алиментные обязательства.

Основанием для отказа в отсрочке является долг, превышающий сумму платежей за три месяца на одного ребенка или в совокупности согласно решению суда или исполнительному листу. Пока задолженность не будет урегулирована, военнообязанный не сможет воспользоваться этим правом.

Поможет ли договоренность с бывшей женой

Бывшие супруги могут самостоятельно согласовать, как и в какие сроки погасить долг по алиментам. Однако для ТЦК решающее значение имеет не договоренность между родителями, а официальная справка государственного или частного исполнителя.

Как объясняет юрист, даже заключение договора о реструктуризации не гарантирует получения отсрочки, если в учете исполнителя по-прежнему числится задолженность, превышающая сумму платежей за три месяца.

Таким образом, наличие договоренности между бывшими супругами само по себе не устраняет препятствие для отсрочки. Если в системе исполнительного производства по-прежнему числится долг выше установленного порога, ТЦК может отказать в ее предоставлении.

Если исполнительное производство уже открыто, юрист назвал три способа урегулирования задолженности:

Полностью погасить долг. После этого нужно получить у исполнителя справку об отсутствии задолженности.

После этого нужно получить у исполнителя справку об отсутствии задолженности. Заключить мировое соглашение о сроках и порядке погашения долга. Оно предусматривает реструктуризацию задолженности в соответствии с законом об исполнительном производстве и должно быть утверждено судом.

Оно предусматривает реструктуризацию задолженности в соответствии с законом об исполнительном производстве и должно быть утверждено судом. Вернуть исполнительный документ или подать заявление об отсутствии претензий. Для этого бывшая жена может обратиться к исполнителю с соответствующим заявлением, если стороны фактически урегулировали вопрос долга между собой.

Как восстановить право на отсрочку

Прежде всего мужчине нужно обратиться к государственному или частному исполнителю, чтобы получить официальный расчет задолженности по каждому исполнительному производству.

Далее необходимо погасить долг полностью или сократить его до суммы, не превышающей платежей за 3 месяца. После урегулирования задолженности исполнитель должен выдать соответствующую официальную справку.

С этим документом отец сможет подать заявление на отсрочку онлайн через приложение "Резерв+" или лично обратиться в ЦНАП с необходимыми документами.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине обсуждают возможность введения ограничений для абитуриентов мужского пола мобилизационного возраста. В частности, речь идет о пересмотре законодательных оснований для предоставления отсрочки в связи с обучением.