Что делать с опавшими листьями.

Как сделать компост из опавших листьев: есть один секрет

Осенью садоводы собирают целые кучи опавших листьев, которые нередко выбрасывают вместе с другим мусором. Однако опытные садоводы знают, что этот природный материал может стать отличной основой для органического удобрения. А если добавить к нему один доступный компонент, процесс разложения можно заметно ускорить.

Как пишет польское издание Top, секрет заключается в использовании куриного помета, который снабжает микроорганизмы азотом и помогает превратить листья в питательный компост.

Почему не стоит выбрасывать опавшую листву

Сухая листва — ценный источник органического вещества, которое постепенно разлагается и улучшает свойства почвы. Благодаря такой естественной подкормке земля становится более рыхлой, лучше пропускает воздух и дольше сохраняет влагу.

Особенно полезен лиственный компост будет для участков с тяжёлой глинистой или слишком песчаной почвой. В первом случае он помогает улучшить структуру почвы, а во втором — увеличить её способность удерживать воду.

В то же время скорость перегнивания зависит от вида дерева. Тонкие и мягкие листья обычно разлагаются быстрее, тогда как плотные и кожистые могут сохраняться значительно дольше.

Чтобы ускорить процесс, листья желательно измельчить перед засыпанием в компостник. Так микроорганизмам будет проще перерабатывать растительные остатки.

Важно также использовать здоровые листья без явных признаков грибковых заболеваний.

Что добавить к листьям, чтобы компост быстрее перегнил

Главный секрет — куриный помет. Он содержит значительное количество азотных соединений, необходимых бактериям и другим микроорганизмам для разложения органики.

Дело в том, что сухая листва богата углеродом, но содержит относительно мало азота. Из-за этого перегнивание может длиться довольно долго. Добавление азотсодержащего материала помогает сбалансировать состав компостной смеси и активизировать работу микроорганизмов.

Однако с куриным пометом нужно быть осторожными. Это концентрированный органический материал, избыток которого может привести к потере азота в виде аммиака и ухудшить качество готового удобрения. Поэтому добавлять его следует небольшими порциями, тщательно перемешивая с листьями.

Как правильно приготовить компост из опавшей листвы

Для получения качественного удобрения следует соблюдать несколько простых правил:

Соберите листья. Отберите здоровые растительные остатки, удалив мусор, ветки и посторонние предметы. Измельчите материал. Для этого можно воспользоваться садовым измельчителем или газонокосилкой. Заложите листья в компостник. Распределите их рыхлыми слоями, чтобы обеспечить доступ воздуха. Добавьте куриный помет. Небольшое количество равномерно перемешайте с листьями, не допуская чрезмерной концентрации. Увлажните смесь. Компост должен быть умеренно влажным, но вода не должна застаиваться. Периодически перемешивайте. Это обеспечит поступление кислорода и будет способствовать равномерному разложению органики.

Важно поддерживать надлежащую влажность. Если компост пересохнет, активность микроорганизмов замедлится. В свою очередь, избыточное количество воды вытеснит воздух и может вызвать гниение.

Как сделать удобрение из листьев без куриного помета

Если куриного помета нет, опавшую листву всё равно можно использовать с пользой. Из неё готовят так называемую листовую землю — природный материал, который образуется в результате медленного разложения листьев.

Для этого нужно собрать и измельчить листья, немного увлажнить их и сложить в большие мешки с отверстиями для вентиляции. Также подойдет специальный контейнер, через который свободно проходит воздух.

В отличие от обычного компоста, листовая земля формируется медленнее, иногда в течение одного-двух лет. Однако она прекрасно подходит для улучшения структуры почвы.

Как использовать готовый компост в саду

Когда листья превратятся в тёмную, рыхлую массу с приятным землистым запахом, удобрение можно использовать. Его рекомендуют добавлять в верхний слой почвы на огороде, распределять вокруг декоративных кустарников или вносить при подготовке цветников.

Листовая земля также подходит для мульчирования. Она помогает защищать поверхность почвы от быстрого пересыхания и постепенно обогащает её органическими веществами.

В то же время не стоит спешить с использованием недозрелого компоста непосредственно у корней растений. Если листва ещё не успела достаточно перегнить, лучше оставить её для дальнейшего разложения.

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