Как согреться в квартире без отопления: действенные советы

Украинская энергетика продолжает страдать от варварских террористических атак со стороны россиян, а это означает, что десятки тысяч украинцев вынуждены обходиться без электричества и газа. В домах становится холодно, а жильцам приходится не только искать дополнительные источники тепла, но и учиться как можно дольше удерживать его в доме.

Как пережить морозы без отопления и электричества, хорошо знают военные и жители прифронтовых районов. УНИАН собрал практические советы и опыт украинцев, которые помогают оставаться в тепле даже в сложных зимних условиях.

Как согреться без отопления: лучшие советы

От правильной одежды до горя... Источник: Pheelings Media Развернуть

В первую очередь стоит позаботиться о теплоизоляции жилья, чтобы накопленное тепло не уходило наружу через стены, окна и пол. Для этого не обязательно делать дорогостоящий ремонт. Можно заменить старые деревянные окна на пластиковые, заклеить щели в оконных рамах и полу, постелить на пол ковры. Также проверьте, плотно ли закрывается входная дверь в подъезд. При необходимости положите в места, где чувствуется сквозняк, свернутые валиком пледы, подушки и другие утеплители.

Не менее важно правильно одеваться. Даже лучшие способы сохранить тепло не помогут, если вы недостаточно утеплены. В холодной квартире стоит носить термобелье, которое удерживает тепло тела благодаря особой структуре ткани. Его используют даже туристы, ночующие в горах, поэтому в домашних условиях оно тоже будет уместно.

Поверх термобелья надевайте несколько слоев одежды, желательно из синтетических материалов, а также теплые брюки и высокие шерстяные носки. Несколько тонких слоев помогут лучше сохранить тепло, чем один толстый свитер.

Не забывайте о горячей еде и напитках. Эту простую рекомендацию часто недооценивают, хотя регулярное питание и теплое питье помогают организму поддерживать температуру. Готовить можно на газу, а напитки хранить в термосе. Чашка горячего чая позволит согреться на некоторое время. При этом не стоит употреблять алкоголь ради согревания: он не поможет справиться с холодом, а наоборот, может усугубить ситуацию.

Еще одно полезное средство – грелки. Их можно положить в постель или приложить к животу, чтобы согреться. В туристических и военных магазинах продаются также химические грелки. Для их использования не нужна горячая вода, а тепло они могут отдавать примерно 12 часов.

Как согреться ночью без отопления

Отдельная задача – сохранить тепло для сна. Источник: jeangill

Ночью температура тела может снижаться, а из-за холода в помещении заснуть и комфортно проспать до утра становится сложнее. Поэтому перед сном стоит заранее подготовить теплое место. Если есть электричество или заряженная портативная батарея, можно воспользоваться электропростыней. Если же света нет совсем, помогут обычные грелки, наполненные горячей водой из термоса.

Для дополнительного утепления используйте несколько одеял, укладывая их одно на другое. Постельное белье из хлопка лучше заменить на флисовое или фланелевое – эти материалы лучше удерживают тепло.

Еще один способ не замерзнуть во время сна – воспользоваться зимним спальным мешком. Благодаря анатомической форме и специальному наполнителю он лучше сохраняет тепло, чем обычное одеяло. Комфортнее всего спать в нем в термобелье. Так можно обустроить теплое спальное место даже в квартире без отопления.

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