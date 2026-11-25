Как сохранить урожай при дефиците воды: Эрик Керопян представил модель умного орошения

Разрушение Каховской ГЭС обострило вопрос, от которого зависит будущее аграрного юга Украины: как выращивать урожай, когда воды меньше, а ее подача обходится дороже? По оценке Мин агрополитики, после катастрофы 2023 года без источника воды остались 94% оросительных систем Херсонской области, 74% – Запорожской области и 30% – Днепропетровской области. Одно из направлений поиска решений – точное орошение, учитывающее не только потребности растений, но и прогноз урожая и экономику хозяйства.

Такой подход исследует Эрик Керопян – основатель и руководитель калифорнийской Global AgroTech Sovereignty Initiative Inc., специалист по аграрным технологиям. Его идея заключается в том, чтобы заменить полив по неизменному графику гибким планированием: данные о влажности почвы, осадках, температуре и расходах энергии должны помогать определять, когда и сколько воды подавать на поле.

В исследованиях 2025–2026 годов Керопян описал три последовательные разработки. Первая – циклическая модель точного орошения зерновых, в которой прогнозы урожайности используют для корректировки подачи воды. Вторая – анализ четырех сценариев работы системы: базового, пессимистического, оптимистического и промежуточного. Третья – архитектура интеллектуальной системы из пяти компонентов: сбор данных, их обработка, аналитика, интерфейс для управленца и выполнение решений.

Сравнение традиционного и адаптивного подходов в научной модели показало преимущества гибкого планирования: возможность рациональнее распределять воду, контролировать расходы на полив и снижать риски колебаний урожайности. Результатом работы стала методология, которая объединяет прогноз урожая, климатические сценарии и экономические показатели в едином процессе принятия решений.

Разработки Эрика Керопьяна получили положительную оценку трех американских некоммерческих организаций – American Center for Transnational Economic Cooperation and Policy Studies Inc., American Institute for Global Trade, Management & Economic Diplomacy Inc. и Center for Applied Economic Innovation and Research Inc. Они отметили практическую значимость его моделей прогнозирования урожайности и оптимизации орошения и рекомендуют их дальнейшее внедрение в сельскохозяйственных хозяйствах, прежде всего в регионах с дефицитом воды.

Практическое отличие такого подхода – возможность заранее сравнить несколько решений. Например, при прогнозе засухи хозяйство может оценить, какие участки нуждаются в воде в первую очередь, сколько будет стоить работа насосов и как изменение графика повлияет на ожидаемый урожай. Это не заменяет восстановление разрушенных каналов, но может помочь эффективнее использовать доступную воду.

Для украинских фермеров вопрос уже не ограничивается выбором оборудования. Речь идет о системе управления, которая объединяет агрономический прогноз, финансовые риски и реальные ресурсные ограничения. При восстановлении оросительной инфраструктуры такие подходы могут помочь оценивать эффективность каждого решения об использовании воды и энергии.