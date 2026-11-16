Как сохранить тепло дома, когда нет света и отопления: действенные советы

Отключения электроэнергии и возможные перебои с отоплением заставляют украинцев искать способы сохранить тепло в своих домах. Особенно остро эта проблема встает зимой, когда температура за окном опускается ниже нуля. Однако даже без горячих батарей можно замедлить охлаждение квартиры и создать более комфортные условия.

Как советуют в ГСЧС, во время перебоев с теплоснабжением важно правильно организовать пространство, утеплить окна и двери, носить теплую одежду и позаботиться о безопасных способах согреться. Рассказываем, какие простые решения помогут дольше сохранять тепло дома и что стоит подготовить на случай длительного блэкаута.

Обустройте одну теплую комнату

Если отопление не работает, не стоит пытаться поддерживать одинаковую температуру во всей квартире. Гораздо практичнее выбрать одну комнату, где семья будет проводить большую часть времени. Лучше всего подойдет небольшое помещение с минимальным количеством наружных стен и окон. Его легче защитить от сквозняков и чрезмерных теплопотерь.

Двери в другие комнаты стоит держать закрытыми, а щели под ними можно прикрыть специальными уплотнителями или свернутыми полотенцами. Если пол холодный, помогут ковры, карематы и другие теплоизоляционные материалы.

В выбранной комнате желательно обустроить места для отдыха и сна. Так всем членам семьи будет проще согреваться, не перемещаясь постоянно по холодной квартире. При этом нельзя перекрывать вентиляционные отверстия, особенно в помещениях с газовым оборудованием.

Позаботьтесь об утеплении окон

Даже плотно закрытое окно может пропускать холодный воздух, если его рамы недостаточно герметичны. Поэтому перед зимой стоит проверить состояние уплотнителей и устранить щели. Для этого можно воспользоваться специальными лентами, уплотнителями или пленкой для утепления окон.

Плотные шторы также помогают уменьшить потери тепла. Вечером и ночью их лучше закрывать, создавая дополнительный барьер между холодным стеклом и комнатой. В солнечные дни, наоборот, шторы стоит раздвигать, особенно если окна выходят на юг. Солнечные лучи обеспечат дополнительный естественный обогрев помещения.

Важно также не загораживать батареи мебелью и не накрывать их плотными тканями, если центральное отопление периодически работает.

Одевайтесь в несколько слоев

Когда температура в доме снижается, особое внимание следует уделить одежде. Специалисты рекомендуют придерживаться принципа многослойности. Несколько слоев одежды помогают лучше удерживать тепло, поскольку между ними остается воздух, который выполняет роль теплоизолятора.

Для домашней одежды подойдут термобелье, флисовые кофты, теплые брюки и шерстяные носки. Если в комнате особенно холодно, можно дополнительно надеть шапку.

Важно, чтобы вещи оставались сухими и не были слишком тесными. Влажная одежда ускоряет потерю тепла, а чрезмерно плотные слои могут ограничивать движения. Во время отдыха стоит пользоваться теплыми одеялами или зимними спальными мешками, которые хорошо удерживают тепло тела.

Используйте грелки

Один из самых доступных способов согреться без электричества – обычная грелка с теплой водой. Если специальной грелки нет, можно воспользоваться прочной пластиковой бутылкой, рассчитанной на соответствующую температуру. Ее нужно наполнить теплой, но не кипящей водой, плотно закрыть и обернуть полотенцем.

Не прикладывайте горячую емкость непосредственно к коже, чтобы избежать ожогов.

Еще один вариант – химические или многоразовые солевые грелки. Они компактны, не требуют постоянного подключения к электросети и могут пригодиться во время длительных отключений.

Время их работы зависит от модели. Использовать такие устройства нужно в соответствии с инструкцией производителя, особенно во время сна.

Что стоит приобрести на случай длительного блэкаута

Подготовиться к возможным перебоям с электричеством и теплоснабжением лучше заранее. Для этого необязательно покупать дорогие обогреватели.

Полезными могут быть:

Зимний спальный мешок. Поможет сохранять тепло тела во время сна даже в прохладной комнате. Важно выбрать модель, рассчитанную на соответствующую температуру.

Термобелье и флисовая одежда. Подходят для длительного пребывания в холодном помещении.

Подходят для длительного пребывания в холодном помещении. Многоразовые грелки. Позволяют согревать руки или ноги без использования электричества.

Позволяют согревать руки или ноги без использования электричества. Карематы и толстые ковры. Уменьшают контакт с холодным полом.

Уменьшают контакт с холодным полом. Плед или электроплед с низким энергопотреблением. Некоторые модели могут работать от совместимого портативного источника питания, однако это нужно проверять перед покупкой.

Некоторые модели могут работать от совместимого портативного источника питания, однако это нужно проверять перед покупкой. Аккумуляторный фонарь и пауэрбанк. Помогут обеспечить освещение и связь во время отключения электричества.

Если электричество появляется лишь на несколько часов, это время можно использовать для зарядки необходимых устройств, приготовления теплой еды и горячих напитков.

Чем категорически нельзя обогревать квартиру

В попытках согреться во время морозов люди иногда используют опасные способы обогрева. Категорически запрещено включать газовую плиту или духовку для отопления комнаты. Также нельзя использовать в жилых помещениях мангалы, жаровни и другие устройства, которые для этого не предназначены.

Особую опасность представляет угарный газ. Он не имеет цвета и запаха, поэтому человек может не заметить его скопления в воздухе. В помещениях с газовыми приборами или печным отоплением стоит установить автономный датчик угарного газа. Он поможет вовремя обнаружить опасную концентрацию CO.

Генераторы разрешено использовать только на улице, на безопасном расстоянии от окон и дверей. Размещать их в квартире, гараже или на балконе нельзя.

Кроме того, после восстановления электроснабжения следует быть осторожными с обогревателями и другими мощными приборами. Не стоит одновременно подключать много оборудования к одной розетке или удлинителю.

Что делать, если температура дома продолжает снижаться

Даже качественное утепление не может бесконечно поддерживать тепло в квартире без отопления. Если помещение постепенно остывает, а восстановления теплоснабжения в ближайшее время не ожидается, стоит рассмотреть возможность временного переезда.

По возможности можно перебраться к родственникам или знакомым, у которых есть отопление, или воспользоваться ближайшим Пунктом незламності. Особенно важно не допускать переохлаждения детей, пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания.

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