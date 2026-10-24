Как вырастить целую клумбу из одной хризантемы: проверенный способ

Хризантема — настоящее украшение осеннего сада. Её пышные кусты, усыпанные многочисленными цветками, напоминают яркие разноцветные шары. Особенно эффектно эти растения будут смотреться в групповых посадках.

И чтобы создать такую клумбу, не нужно тратиться на десятки саженцев. Достаточно иметь одну взрослую здоровую хризантему, из которой можно получить много молодых растений. OBOZ.UA рассказывает, когда и как правильно её размножать.

Как получить много новых хризантем из одного куста

Один из самых эффективных способов размножения — черенкование. Благодаря этому методу можно вырастить новые растения, которые сохранят декоративные особенности материнской хризантемы, в частности форму куста и окраску цветов.

Начинать подготовку следует весной. Куст, который хранили в течение зимы, нужно перенести в светлое помещение с комфортной температурой. Постепенно на нём будут появляться молодые зелёные побеги.

Когда они вырастут примерно до 8–10 сантиметров, можно приступать к заготовке черенков. Лучше всего выбирать крепкие, здоровые веточки без повреждений.

Из отросших побегов нарезают посадочный материал, удаляя листочки с нижней части каждого черенка. Это позволит заглубить их в почву, не допуская контакта листьев с влажной землей.

Что сделать, чтобы черенки быстрее укоренились

Подготовленные части побегов высаживают в небольшие горшки или контейнеры, наполненные рыхлым, слегка увлажнённым субстратом.

Для успешного укоренения важно обеспечить растениям стабильное тепло и достаточную влажность. Оптимальной считается температура в пределах 18–22 градусов.

Емкости можно накрыть прозрачными колпачками или пленкой. Так внутри создастся благоприятный микроклимат, который поможет черенкам не терять слишком много влаги. Однако оставлять такое укрытие постоянно закрытым не стоит. Его необходимо время от времени приподнимать, чтобы обеспечить доступ свежего воздуха.

Обычно на формирование корневой системы требуется около двух-трех недель. Когда молодые хризантемы укоренятся, укрытие постепенно убирают, приучая растения к условиям окружающей среды.

Когда пересаживать молодые хризантемы на клумбу

Сначала им нужно достаточно окрепнуть, а на улице должна установиться погода без угрозы сильных заморозков.

При высадке важно учитывать будущие размеры хризантем. Хотя весной молодые саженцы кажутся совсем маленькими, в течение сезона они способны превратиться в объемные цветущие шары. Поэтому каждому кустику необходимо выделить отдельное место, оставив достаточно пространства для разрастания.

Интересно, что характерная округлая форма является естественной особенностью этой разновидности. Растение генетически склонно формировать шаровидную крону, поэтому при надлежащем уходе обычно не требует специальной формирующей обрезки.

Как размножить хризантему без черенкования

Есть и другой доступный способ увеличить количество любимых цветов — деление взрослого куста.

Лучше всего проводить такую процедуру весной, когда растение начинает активно развиваться после зимнего покоя.

Если хризантема достаточно разрослась, её можно осторожно разделить на несколько самостоятельных частей. Важно, чтобы каждая из них имела собственную корневую систему и жизнеспособные побеги.

Полученные растения высаживают отдельно, создавая условия для их дальнейшего развития.

Этот способ проще, чем черенкование, однако количество новых кустов обычно будет меньше. Зато из молодых побегов одного материнского куста можно заготовить значительно больше посадочного материала.

Почему хризантемы лучше не выращивать из семян

Если хочется получить цветы, которые точно повторят внешний вид материнского растения, семенной способ не станет лучшим выбором. Дело в том, что выращенные из семян хризантемы могут отличаться от исходного сорта. В частности, меняются окраска соцветий и особенности роста куста.

А вот размножение черенками или делением позволяет сохранить сортовые характеристики растения.

Поэтому, если в вашем саду уже растет красивая шаровидная хризантема, не спешите покупать новые саженцы. Сохраните материнский куст до весны, дождитесь появления молодых побегов и используйте их для размножения. Так всего один цветок со временем может превратиться в целую клумбу ярких осенних хризантем.

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