Как постирать вещи в машинке за 20 минут: лайфхак на случай блэкаутов

Одной из неприятностей, возникающих из-за длительных отключений света, является невозможность постирать вещи в машине. Тем временем пользователи соцсетей решили напомнить о лайфхаках, которые выручали еще во время прошлогодних блэкаутов.

Так киевлянка Виктория Савостьянова рассказала, как воспользоваться 20-минутным промежутком, когда есть свет, чтобы полноценно постирать одежду. Об этом она написала на своей странице в Threads. "Закидываете вещи в тазик с водой и порошком за час-два до включения. Когда дают свет, ставите на полоскание. У меня это 20 минут", – поделилась советом женщина. При этом она посоветовала замачивать вещи в теплой воде с добавлением кислородного порошка, чтобы получить лучший результат.

Киевлянка рассказала, как ст... Развернуть

Этот метод позволяет не только сократить время использования стиральной машины, но и избежать нагрузки на сеть из-за нагрева воды. Ведь полоскание происходит с использованием холодной воды.

Многие пользователи дополнили совет Виктории своими лайфхаками о стирке во время отключений электричества. Один из главных вопросов касался теплой воды для замачивания, ведь при отсутствии электричества подогреть ее бывает непросто. Виктория объяснила, что в некоторых домах теплая вода еще некоторое время остается в трубах. Другие участники обсуждения предложили альтернативы: нагревать ее на газовой горелке или заранее набирать в термос.

Вместе с тем некоторые комментаторы советовали использовать короткие режимы стирки, но со всеми этапами. В зависимости от модели машины такой режим может длиться 15-30 минут. Тогда как в некоторых машинах только полоскание может занимать почти час. Поэтому заранее ознакомьтесь с инструкцией к своей модели.

Владельцы частных домов и те, у кого дома есть зарядные станции, могут организовать стирку проще. Некоторые пользователи приобрели мощные станции специально для работы бытовой техники. По их словам, запаса энергии хватает на три полноценных часовых цикла стирки.

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