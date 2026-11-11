Как украинцам восстановить утраченные документы в Украине и за границей: пошаговое разъяснение
Как восстановить утраченные документы.
Источник: Unsplash
Из-за войны украинцы, в частности внутренне перемещенные лица, нередко сталкиваются с необходимостью повторно получить утраченные документы, среди которых свидетельства о рождении, браке, смерти или документы на недвижимое имущество. Некоторые из них можно восстановить даже за границей, а в отдельных случаях, возможно, придется обращаться в суд.
Об этом рассказали в Национальной полиции Украины. Там разъяснили, куда обращаться и что нужно сделать в зависимости от вида утраченного документа.
Как восстановить свидетельство о рождении, браке или смерти
Если свидетельство о рождении, браке, расторжении брака или смерти потеряно, украдено, повреждено или уничтожено, его можно получить повторно.
Куда обращаться:
- в любой отдел ЗАГС, независимо от места государственной регистрации акта гражданского состояния и места проживания;
- за границей – в дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины.
Как восстановить свидетельст...
Источник: Нацполиция/Бесплатная правовая помощь
Развернуть
Кто может повторно получить свидетельство:
- человек, в отношении которого составлена актовая запись;
- его родители, усыновители, опекуны или попечители;
- представители учреждений здравоохранения, учебных и других заведений, где постоянно находится ребенок, а также органов опеки и попечительства;
- супруг или супруга, дети, близкие родственники умершего человека и наследники – в отношении свидетельства о смерти.
Свидетельство повторно выдается при наличии паспорта заявителя.
Как восстановить свидетельст...
Источник: Нацполиция/Бесплатная правовая помощь
Развернуть
Как восстановить свидетельст...
Источник: Нацполиция/Бесплатная правовая помощь
Развернуть
Как восстановить документы на жилье
Если право собственности на недвижимость зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество, можно получить выписку из него. Она подтвердит наличие в реестре информации о праве собственности на имущество. Это, в частности, позволит подать заявление на компенсацию, если имущество повреждено или уничтожено.
Как получить эту выписку:
- В бумажной форме. Для этого обратитесь с паспортом и документом, подтверждающим уплату административного сбора, к помощнику нотариуса, администратору центра предоставления административных услуг или государственному регистратору прав на недвижимое имущество.
- В электронной форме (при наличии технической возможности). Через Портал Дія или официальный веб-сайт Министерства юстиции Украины.
Как восстановить документы на жилье.
Источник: Нацполиция/Бесплатная правовая помощь
Как восстановить документы на жилье.
Источник: Нацполиция/Бесплатная правовая помощь
Если же информация об имуществе еще не попала в электронную базу, чтобы выяснить, можно ли получить дубликат, следует обращаться непосредственно в орган, который выдавал документ:
- к нотариусу;
- в орган местного самоуправления;
- в ЦПАУ (для получения дубликата свидетельства о приватизации).
Как восстановить документы на жилье.
Источник: Нацполиция/Бесплатная правовая помощь
Если же документ, подтверждающий право собственности на имущество, был оформлен до 1 января 2013 года, а эти сведения не были внесены в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество, право собственности может быть зарегистрировано на основании сведений из других реестров или архивов БТИ.
Если все эти способы не дали результата – нужно обращаться в суд.
Как восстановить документы на жилье.
Источник: Нацполиция/Бесплатная правовая помощь
Если нужна помощь
Украинцам, которые не знают, как действовать в той или иной ситуации, в Нацполиции посоветовали обратиться за консультацией к юристам системы предоставления бесплатной правовой помощи.
Как это сделать:
- позвоните 0 800 213 103 (звонки в пределах Украины бесплатные);
- напишите юристам в Telegram, Viber, Facebook, Instagram;
- обратитесь в ближайшее бюро.
Куда обращаться за помощью.
Источник: Нацполиция/Бесплатная правовая помощь
Как сообщал OBOZ.UA, Государственная миграционная служба Украины помогает жителям Олешек, эвакуировавшимся с временно оккупированной территории без украинских документов, оформить новые паспорта. По состоянию на 1 ноября ведомство приняло десятки соответствующих заявлений.
Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение