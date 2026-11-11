Как украинцам восстановить утраченные документы в Украине и за границей: пошаговое разъяснение

Из-за войны украинцы, в частности внутренне перемещенные лица, нередко сталкиваются с необходимостью повторно получить утраченные документы, среди которых свидетельства о рождении, браке, смерти или документы на недвижимое имущество. Некоторые из них можно восстановить даже за границей, а в отдельных случаях, возможно, придется обращаться в суд.

Об этом рассказали в Национальной полиции Украины. Там разъяснили, куда обращаться и что нужно сделать в зависимости от вида утраченного документа.

Как восстановить свидетельство о рождении, браке или смерти

Если свидетельство о рождении, браке, расторжении брака или смерти потеряно, украдено, повреждено или уничтожено, его можно получить повторно.

Куда обращаться:

в любой отдел ЗАГС, независимо от места государственной регистрации акта гражданского состояния и места проживания;

за границей – в дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины.

Как восстановить свидетельст... Источник: Нацполиция/Бесплатная правовая помощь Развернуть

Кто может повторно получить свидетельство:

человек, в отношении которого составлена актовая запись;

его родители, усыновители, опекуны или попечители;

представители учреждений здравоохранения, учебных и других заведений, где постоянно находится ребенок, а также органов опеки и попечительства;

супруг или супруга, дети, близкие родственники умершего человека и наследники – в отношении свидетельства о смерти.

Свидетельство повторно выдается при наличии паспорта заявителя.

Как восстановить свидетельст... Источник: Нацполиция/Бесплатная правовая помощь Развернуть

Как восстановить свидетельст... Источник: Нацполиция/Бесплатная правовая помощь Развернуть

Как восстановить документы на жилье

Если право собственности на недвижимость зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество, можно получить выписку из него. Она подтвердит наличие в реестре информации о праве собственности на имущество. Это, в частности, позволит подать заявление на компенсацию, если имущество повреждено или уничтожено.

Как получить эту выписку:

В бумажной форме. Для этого обратитесь с паспортом и документом, подтверждающим уплату административного сбора, к помощнику нотариуса, администратору центра предоставления административных услуг или государственному регистратору прав на недвижимое имущество.

В электронной форме (при наличии технической возможности). Через Портал Дія или официальный веб-сайт Министерства юстиции Украины.

Как восстановить документы на жилье. Источник: Нацполиция/Бесплатная правовая помощь

Как восстановить документы на жилье. Источник: Нацполиция/Бесплатная правовая помощь

Если же информация об имуществе еще не попала в электронную базу, чтобы выяснить, можно ли получить дубликат, следует обращаться непосредственно в орган, который выдавал документ:

к нотариусу;

в орган местного самоуправления;

в ЦПАУ (для получения дубликата свидетельства о приватизации).

Как восстановить документы на жилье. Источник: Нацполиция/Бесплатная правовая помощь

Если же документ, подтверждающий право собственности на имущество, был оформлен до 1 января 2013 года, а эти сведения не были внесены в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество, право собственности может быть зарегистрировано на основании сведений из других реестров или архивов БТИ.

Если все эти способы не дали результата – нужно обращаться в суд.

Как восстановить документы на жилье. Источник: Нацполиция/Бесплатная правовая помощь

Если нужна помощь

Украинцам, которые не знают, как действовать в той или иной ситуации, в Нацполиции посоветовали обратиться за консультацией к юристам системы предоставления бесплатной правовой помощи.

Как это сделать:

позвоните 0 800 213 103 (звонки в пределах Украины бесплатные);

напишите юристам в Telegram, Viber, Facebook, Instagram;

обратитесь в ближайшее бюро.

Куда обращаться за помощью. Источник: Нацполиция/Бесплатная правовая помощь

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