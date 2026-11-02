Как Россия уничтожает украинские города и почему важно сохранять память о пережитом: в Киеве состоялась публичная дискуссия "Город как цель войны"

Урбицид, жизнь людей под постоянной угрозой и документирование военного опыта стали главными темами встречи, организованной Музеем "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Публичная беседа "Город как цель войны" состоялась 30 октября в Музее истории города Киева. Мероприятие открыла презентация второго тиража издания "Дневник Екатерины Савенко".

В Киеве состоялась публичная... Источник: Фонд Рината Ахметова Развернуть

"Для нас это большая честь и радость. Дневник Кати имеет большое значение даже для тех, кто живет в этой войне. Это история о любви, мечте, надежде, людях, но прежде всего – о ее твердом желании быть субъектом, сохранять себя. Сейчас мы активно движемся вперед: уже достигли договоренностей с издательствами об издании англоязычной и немецкоязычной версий дневника", – пояснила Наталья Емченко, председатель наблюдательного совета Фонда, которая стала модератором публичной дискуссии.

К разговору присоединились эксперты: психолог Елена Вознесенская, историк и исследователь памяти Антон Лягуша и художник Антон Логов. В центре дискуссии – понятие урбицида – стратегии российских оккупантов в войне против Украины. Антон Лягуша объяснил, что сейчас происходит уничтожение городов не только как физического пространства, но и как сообщества. Ведь города – это не только здания и инфраструктура, но и воспоминания, эмоции, соседство и повседневная жизнь людей.

В Киеве состоялась публичная... Источник: Фонд Рината Ахметова Развернуть

"Самый большой удар для города – это удар по ритму жизни и сообществам. Системное и целенаправленное уничтожение Киева, Сум, Чернигова и других городов враг осуществляет для того, чтобы потом переписать историю этих городов, оккупировать, отстроить и сказать, что здесь всегда была Россия. Поэтому именно память должна стать нарративом, который мы выстраиваем в себе как нация", – отметил Антон Лягуша.

По его словам, именно память является своеобразным ориентиром для будущих поколений, который поможет обществу сохранить собственную идентичность. Большую роль в этом играет искусство, превращающее боль и личные переживания в глубокие художественные образы. Примером такого художественного осмысления является "Дневник Екатерины Савенко" – личное свидетельство жительницы Мариуполя о первых неделях российской осады города. Издание вышло при поддержке Фонда Рината Ахметова и Группы "Метинвест".

По словам Антона Логова, уникальность дневника в том, что он не только фиксирует трагедию, но и передает человеческий опыт, переживания и способность человека видеть прекрасное даже в самых сложных обстоятельствах.

В Киеве состоялась публичная... Источник: Фонд Рината Ахметова Развернуть

"Там есть предложения, которые убивают тебя, как пули, то есть выстреливают в тебя, потому что Катя это пережила, это не выдумано. Она проявила лучшие человеческие качества. Поэтому эта правда так отзывается", – говорит художник.

Участники публичной беседы также обсудили психологические последствия урбицида для людей, то, как формируется способность приспосабливаться к жизни в условиях опасности, и значение взаимной поддержки.

С самого начала российской агрессии в 2014 году Фонд Рината Ахметова собирал, а ныне хранит свидетельства людей о войне и пережитом опыте. Сейчас архив Музея "Голоса Мирных" насчитывает уже более 145 тысяч историй, в частности около 12 500 свидетельств жителей Мариуполя. Каждая история – часть летописи страны и личный рассказ человека, который должен быть услышан и сохранен для будущих поколений.