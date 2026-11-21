Как пройти ВВК во время лечения за границей и получить решение. Инструкция

Военнослужащие, которые проходят лечение за пределами Украины, могут пройти военно-врачебную комиссию дистанционно без личного присутствия. В таких случаях заключение комиссии выносится на основании медицинских документов.

К документам предъявляются обязательные требования. Министерство обороны уточнило порядок этой процедуры в приказе №402.

Подготовка и подача документов в часть

Чтобы запустить процедуру, военнослужащий или его законный представитель должен передать копии медицинских документов из иностранного медучреждения командиру воинской части или другому уполномоченному лицу.

Материалы должны быть переведены на украинский язык и надлежащим образом удостоверены. Диагноз должен быть указан по классификации МКБ-10 или МКБ-11.

После получения пакета документов воинская часть оформляет направление и передает материалы на рассмотрение в гарнизонную ВВК. Экспертиза проводится при военно-медицинском клиническом центре региона или в Главном военном клиническом госпитале.

Сроки и решения комиссии

Рассмотрение поданных материалов занимает до 10 дней. Важный нюанс: этот срок отсчитывается не со дня подачи документов командиру, а с момента поступления полного пакета необходимых материалов непосредственно в комиссию.

По итогам рассмотрения документов ВВК принимает решение: определяет, нуждается ли военнослужащий в длительном лечении либо решает вопрос о пригодности к военной службе.

Воинская часть обязана проинформировать о принятом решении в течение трех дней с момента получения справки ВВК. При необходимости уведомление передается через родственников или законных представителей.

Получить электронную копию заключения можно в воинской части в том числе на адрес электронной почты, указанный в рапорте или заявлении. По возвращении в Украину повторно подтверждать вывод, полученный дистанционно, не нужно.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, военнообязанные мужчины с отсрочкой или бронированием от мобилизации могут выезжать за пределы страны в служебные командировки. Теоретически возможны и поездки за границу на учебу или отдых, однако в этом случае риск отказа пограничников в выезде возрастает.