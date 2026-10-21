Как правильно сушить луковицы гладиолусов, чтобы избежать появления плесени

Гладиолусы требуют особого ухода осенью, ведь их луковицы не выдерживают сильных морозов и могут погибнуть, если оставить их в почве на зиму. Однако даже после выкапывания посадочный материал легко потерять из-за неправильной сушки или избыточной влажности.

Чтобы весной цветы снова радовали пышным цветением, важно соблюдать несколько правил подготовки и хранения. Как правильно это сделать, рассказывает Deccoria.

Когда нужно выкапывать гладиолусы осенью

Лучшее время для выкапывания гладиолусов — после первых лёгких заморозков, которые повреждают листья, но ещё не приводят к промерзанию земли. Ранние сорта можно выкапывать примерно через 6–8 недель после окончания цветения.

Не стоит преждевременно срезать зеленую листву, поскольку она продолжает снабжать растение питательными веществами, необходимыми для формирования нового клубнелуковицы.

Выкапывать гладиолусы желательно в сухую погоду. Чрезмерная влажность почвы затрудняет последующее высушивание и повышает риск развития грибковых заболеваний.

Чтобы не повредить посадочный материал, лопату или садовые вилы следует погружать на определенное расстояние от стебля. После выкапывания необходимо осторожно отряхнуть землю и осмотреть каждый клубнелуковицу.

Мягкие, поврежденные или покрытые подозрительными пятнами экземпляры лучше сразу отбраковать. У здоровых растений стебли укорачивают, оставляя примерно 3–5 см над луковицей.

Как высушить луковицы гладиолусов перед зимовкой

Правильная сушка — важнейший этап подготовки гладиолусов к хранению. Если положить недостаточно просушенные луковицы в подвал, на них быстро может появиться плесень.

Процедуру рекомендуется проводить в два этапа.

Сначала выкопанные луковицы оставляют на свежем воздухе. При благоприятной сухой погоде они могут просохнуть в течение одного-двух дней.

После этого их раскладывают в один слой в неглубоких ящиках и переносят в теплое помещение с хорошей вентиляцией. Оптимальная температура для этого этапа составляет примерно 27–30 °C, а продолжительность сушки — 2–3 недели.

Важно обеспечить постоянную циркуляцию воздуха. Не рекомендуется использовать холодные сараи или гаражи с резкими перепадами температуры. В таких условиях на поверхности клубнелуковиц может образовываться конденсат, способствующий развитию гнили.

После высушивания старая сморщенная клубнелуковица легко отделяется от новой. Её нужно удалить вместе с остатками корней и отмершими чешуйками.

Маленькие дочерние бульболуковицы также отделяют и хранят отдельно. Очищенный посадочный материал оставляют в тепле еще на несколько дней, чтобы места отделения подсохли и покрылись защитным слоем.

При какой температуре хранить гладиолусы зимой

После завершения сушки клубнелуковицы переносят в прохладное помещение, где температура держится в пределах 4–9 °C, а относительная влажность воздуха составляет примерно 70%.

Для этого подойдет подвал или другое помещение, защищенное от промерзания. Хранить гладиолусы можно в картонных коробках, бумажных пакетах, полотняных мешочках или деревянных ящиках с вентиляционными отверстиями. Главное, чтобы воздух свободно циркулировал вокруг посадочного материала.

Полиэтиленовые пакеты без вентиляции использовать не стоит, ведь в них скапливается влага. Раз в несколько недель клубнелуковицы нужно осматривать. Если появились мягкие участки, неприятный запах или следы плесени, пораженные экземпляры следует немедленно удалить.

Как защитить гладиолусы от плесени и гнили

Во время зимнего хранения гладиолусы могут поражаться несколькими грибковыми заболеваниями.

Серая гниль особенно опасна для недостаточно высушенных клубнелуковиц. Она способна развиваться даже при относительно низких температурах, вызывая размягчение и разрушение тканей.

Пенициллозная гниль проявляется красно-коричневыми вдавленными пятнами, а при повышенной влажности — сине-зеленым налетом. Возбудители часто проникают через механические повреждения.

Еще одна угроза — фузариоз, который обычно начинается с нижней части клубнелуковицы и постепенно распространяется внутрь. Чтобы снизить риск заражения, гладиолусы не рекомендуется высаживать каждый год на одном и том же месте.

Помимо грибковых заболеваний, посадочному материалу может наносить вред гладиолусовый трипс. Этот мелкий вредитель способен зимовать на клубнелуковицах, повреждая их ткани. Для сдерживания его развития рекомендуется поддерживать температуру хранения в пределах 4–7 °C.

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