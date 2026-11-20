Как работает полиграф и можно ли обмануть детектор лжи: интересные факты

Полиграф используют для проверки кандидатов при трудоустройстве, выявления возможных рисков для работодателей и выяснения личных вопросов. Устройство фиксирует психофизиологические реакции человека, которые могут меняться, когда он говорит неправду.

В то же время попытки противодействовать проверке не всегда остаются незамеченными для специалиста. О принципах работы полиграфа и возможности его обмануть Суспільному рассказала полиграфолог из Днепра Марина Лосевская.

Что именно фиксирует полиграф

По словам Лосевской, полиграф работает с памятью и подсознанием человека. Он не зависит от того, что именно говорит респондент, а фиксирует его реакции на вопросы и стимулы. При этом давность события не имеет значения: информация может сохраняться в памяти даже через 10–15 лет.

Стандартный полиграф имеет семь датчиков, которые измеряют психофизиологические реакции. В частности, они фиксируют потоотделение, изменения кровообращения, дыхание и его задержки. Полученные показатели отображаются на полиграмме.

Можно ли обмануть детектор лжи

Перед основным исследованием полиграфолог проводит адаптационный тест на имя. Во время него человека намеренно просят солгать, чтобы увидеть реакцию организма на оборудование.

Как объясняет специалист, полиграфолога можно попытаться обмануть с помощью противодействия: медикаментов, алкоголя, наркотических веществ, медитации или намеренного изменения поведения. Однако опытный специалист может заметить такие попытки.

Отдельно Лосевская прокомментировала распространенное мнение, что желание сходить в туалет помогает пройти проверку. По ее словам, в таком случае человек просто отвлекается от вопросов, а его реакции не связаны со стимулами полиграфолога. Это можно заметить уже во время первого теста.

Все исследования записывают на видео – с момента входа человека в кабинет и до завершения встречи. Это нужно для защиты как респондента, так и самого полиграфолога, а также для подтверждения того, что специалист не влиял на результаты.

Кого чаще всего проверяют на полиграфе

Более 90% обращений к Лосевской связаны с проверками при трудоустройстве, работе и увольнении сотрудников, в частности в оборонных компаниях.

Полиграфолог объясняет, что такие проверки помогают работодателям выявлять потенциальные риски до того, как сотрудник получит доступ к конфиденциальной информации. Для оборонной сферы это особенно важно из-за угрозы утечки данных о расположении предприятий, производстве, перемещении и поставках военных товаров.

По ее словам, в последнее время количество обращений существенно выросло. Одно исследование длится примерно час-полтора, а за день она в среднем проверяет четырех-пятерых человек.

С какими людьми работать труднее всего

Среди самых сложных случаев Лосевская называет проверки военных, вернувшихся из плена. По ее словам, с такими респондентами нужно работать особенно осторожно, ведь что угодно может вызвать у них сильную реакцию.

Полиграфолог признается, что ей непросто эмоционально отстраниться от таких историй, в частности потому, что ее муж тоже военный. В то же время во время исследования она должна сохранять профессионализм и помочь человеку настроиться на разговор.

Также специалист рассказывает, что работа повлияла на ее личную жизнь: теперь она лучше замечает, когда человек ведет себя неискренне или предоставляет ложную информацию.

Как сообщал OBOZ.UA, в Офисе генерального прокурора (ОГП) и региональных прокуратурах проводится кадровый аудит, по итогам которого уже приняли ряд решений. В частности, 24 прокурора прошли полиграф, восемь человек, упомянутых в контексте операции "Карфаген", уволили из органов прокуратуры, а руководителей двух областных прокуратур решили уволить с административных должностей.