Как пожарить свиные отбивные с корочкой и не пересушить их: делимся лайфхаком

Чтобы свиные отбивные остались сочными, отбейте их до одинаковой толщины, запанируйте и выложите в разогретое масло. Подрумяньте мясо с обеих сторон, а готовность проверьте термометром: в центре куска должно быть не менее 63 °C. Тонкие края высыхают быстрее, чем готовится толстая середина, поэтому разровняйте куски молотком, не расплющивая их до прозрачности. Для этого способа подойдут куски свинины без кости толщиной примерно 1,5-2 см после отбивания.

Как приготовить сочные отбивные

Редакция FoodOboz делится лайфахком и полезными советами, как правильно приготовить сочные отбивные.

Как подготовить мясо к панировке

Положите свинину между двумя слоями пищевой пленки и легкими ударами выровняйте более толстые участки. Промокните поверхность бумажным полотенцем: на влажном мясе мука сбивается в комочки, и панировка ложится неровно. Посолите и поперчите отбивные с обеих сторон.

Насыпьте муку и сухари в отдельные тарелки, а в миске взбейте яйцо. Сначала обваляйте отбивную в муке и стряхните излишки. Затем окуните ее в яйцо, дайте ему стечь и обваляйте мясо в сухарях, слегка прижимая их ладонью. Тонкий ровный слой сухарей дает хрустящую корочку, а сочность зависит от того, насколько сильно прогреется само мясо.

В чем панировать мясо. Источник: Сгенерировано ИИ/OBOZ.UA

Как разогреть сковороду и подрумянить отбивные

Разогрейте на среднем огне сковороду с тонким слоем масла. Бросьте в нее крошку сухарей: если она сразу зашипела, можно выкладывать мясо. В недостаточно горячем масле панировка дольше румянится и впитывает больше жира. Если масло дымит, снимите сковороду с огня и дайте ей немного остыть.

Оставляйте между кусками промежутки: когда отбивные лежат вплотную, сковорода быстрее остывает, а пар мешает корочке подсохнуть. Если все порции не помещаются свободно, жарьте их партиями. Когда нижняя сторона станет золотистой, переверните отбивные лопаткой. Если сухари темнеют раньше, чем прогреется середина, убавьте огонь.

Жарим отбивные

Когда снимать свинину со сковороды

Золотистая корочка появляется раньше, чем мясо набирает нужную температуру, поэтому проверяйте середину отдельно. Введите щуп термометра сбоку, чтобы кончик оказался в центре самой толстой части и не касался сковороды. Проверяйте куски отдельно: даже отбивные похожей толщины могут приготовиться не одновременно.

Переложите готовые отбивные на чистую тарелку и дайте им отдохнуть не менее трех минут перед нарезанием. Не накрывайте их плотно: под крышкой скапливается пар и размягчает корочку. Пока мясо отдыхает, разложите по тарелкам картофельное пюре или овощи.

Готовые отбивные

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