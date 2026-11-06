Как подготовить лаванду к зиме: советы для новичков

Что делать с лавандой перед зимой.

Лаванда требует особого ухода перед наступлением холодов, ведь не все ее разновидности хорошо переносят морозы. Чтобы растение успешно перезимовало и в следующем году снова радовало цветением, важно правильно организовать полив, защитить корни и избегать некоторых распространенных ошибок.

Как пишет The Spruce, подготовку лаванды к зиме стоит начинать еще осенью, до первых сильных заморозков. Однако даже если холода уже наступили, растение можно защитить от неблагоприятных погодных условий.

Как правильно подготовить лаванду к зиме

Прежде всего специалисты советуют отказаться от сильной обрезки. Удаление большого количества побегов накануне зимы делает растение более уязвимым к морозам. Особенно опасно обрезать старые одревесневшие стебли.

Осенью можно лишь слегка подровнять куст, не затрагивая его одревесневшую часть, и удалить поврежденные побеги. Основную обрезку лучше отложить до весны.

Еще одно важное условие успешной зимовки – правильный полив. С приближением холодов количество воды нужно постепенно уменьшать. В период зимнего покоя лаванда нуждается в значительно меньшем количестве влаги, а ее избыток может привести к загниванию корней.

Особенно опасно сочетание переувлажненной почвы и морозов. Поэтому стоит позаботиться о хорошем дренаже и не допускать застоя воды у корней.

Чем укрыть лаванду на зиму

Для защиты растения от сильных морозов можно использовать легкие воздухопроницаемые материалы. Лучше всего подходят мешковина, хлопчатобумажная или льняная ткань.

Укрытие не должно быть слишком плотным, ведь лаванде необходима хорошая циркуляция воздуха. Избыточная влажность под укрытием может навредить растению.

Также специалисты рекомендуют:

Замульчировать почву. Тонкий слой сосновой хвои или измельченной сухой листвы поможет защитить корни от промерзания. При этом мульча не должна задерживать слишком много влаги.

Тонкий слой сосновой хвои или измельченной сухой листвы поможет защитить корни от промерзания. При этом мульча не должна задерживать слишком много влаги. Защитить кусты от ветра. Если лаванда растет на открытом участке, можно установить небольшой ветрозащитный барьер, который не будет препятствовать проникновению солнечного света.

Если лаванда растет на открытом участке, можно установить небольшой ветрозащитный барьер, который не будет препятствовать проникновению солнечного света. Следить за состоянием укрытия. Важно, чтобы растение не оставалось надолго во влажной среде.

Что делать с лавандой в горшке

Лаванда, которую выращивают в контейнерах, требует дополнительного внимания. Ее корни менее защищены от морозов, чем у растений, высаженных в открытый грунт.

Перед сильными холодами горшки можно перенести в защищенное помещение, например в гараж или хозяйственную постройку. При этом растение должно получать достаточно света, поэтому желательно разместить его у окна.

Если естественного освещения недостаточно, можно воспользоваться специальной лампой для растений. Не стоит ставить горшки возле дверей, которые часто открывают, или в местах с сильными сквозняками.

Какие морозы выдерживает лаванда

Лучше всего переносит холод узколистная, или английская, лаванда. Она способна расти в пятой зоне морозостойкости USDA, где минимальные зимние температуры могут опускаться примерно до −29 °C. Однако даже такому растению при неблагоприятных условиях может понадобиться дополнительная защита.

Французская и испанская лаванда значительно чувствительнее к морозам. Они преимущественно подходят для регионов с мягкими зимами, поэтому в холодном климате их лучше выращивать в контейнерах и переносить на зимовку в защищенное место.

Главное правило ухода за лавандой зимой – не допускать чрезмерной влажности, избегать сильной осенней обрезки и обеспечить защиту от морозов и холодного ветра. В таких условиях у растения будет больше шансов благополучно пережить зиму и возобновить рост весной.

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