Как пережить зиму без света: пять действенных лайфхаков

Из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры украинцам приходится приспосабливаться к длительным отключениям электроэнергии. Особенно сложно зимой, когда вместе со светом могут исчезать отопление, интернет и возможность приготовить горячую еду.

Впрочем, даже без дорогих зарядных станций можно сделать быт комфортнее, используя обычные вещи, которые есть почти в каждом доме. OBOZ.UA рассказывает о пяти простых лайфхаках, которые помогут сохранить продукты, оставаться на связи и согреться во время блэкаутов..

Как обеспечить интернет без электричества

Если мобильная связь во время блэкаутов работает нестабильно, стоит узнать у своего провайдера о возможности подключения интернета по технологии GPON. Это оптоволоконное соединение, которое при наличии резервного питания оборудования провайдера может работать даже тогда, когда в доме нет электричества.

Чтобы пользоваться интернетом, необходимо обеспечить питание домашнего Wi-Fi-роутера и оптического терминала ONU. Для этого иногда достаточно обычного пауэрбанка со специальными кабелями-преобразователями USB-DC. Такие устройства позволяют подавать необходимое напряжение на сетевое оборудование.

Однако перед подключением нужно проверить напряжение, мощность и совместимость кабелей с роутером и терминалом. Также стоит уточнить, есть ли у самого провайдера резервное питание, ведь без него даже оптоволоконный интернет может не работать.

Как осветить комнату одним фонариком

Обычный фонарик часто создает яркий узкий луч, который освещает лишь небольшую часть помещения. Однако его свет можно сделать мягче и рассеяннее с помощью пластиковой бутылки с водой.

Для этого достаточно поставить прозрачную или полупрозрачную емкость с водой перед светодиодным фонариком так, чтобы луч проходил сквозь нее. Вода и стенки бутылки помогут рассеять свет, благодаря чему он будет охватывать большую площадь. Такой импровизированный светильник пригодится во время ужина, чтения или выполнения домашних дел.

При этом важно использовать только фонарики, которые не нагреваются, и не перекрывать вентиляционные отверстия электронных устройств. Бутылку также следует установить устойчиво, чтобы избежать случайного попадания воды на технику.

Как дольше сохранить продукты без холодильника

Во время длительных отключений электроэнергии одной из главных проблем становится хранение продуктов. Помочь могут обычные пластиковые бутылки с водой, которые стоит заранее заморозить. Для этого достаточно наполнить их примерно на три четверти и положить в морозильную камеру. Свободное место необходимо, поскольку при замерзании вода расширяется.

Замороженные бутылки будут работать как самодельные аккумуляторы холода. При необходимости одну из них можно переложить в холодильное отделение, чтобы замедлить нагревание продуктов. При этом важно как можно реже открывать дверцу холодильника.

Обычно холодильник без электричества сохраняет безопасную температуру около четырех часов, а полностью заполненная морозильная камера – до 48 часов при условии закрытой дверцы. Дополнительные аккумуляторы холода могут помочь, но не гарантируют сохранность скоропортящихся продуктов в течение суток.

Как приготовить горячую еду без плиты

Если дома установлена электрическая плита, во время блэкаута приготовление еды может стать настоящей проблемой. В таком случае поможет обычный термос, способный долго сохранять высокую температуру воды.

Пока есть электричество, можно вскипятить воду и налить ее в термос. Позже кипяток пригодится для приготовления продуктов, которые не требуют длительной варки. Например, кус-кус, овсяные хлопья быстрого приготовления или специальные каши достаточно залить горячей водой в соответствии с инструкцией на упаковке.

Если использовать пищевой термос с широким горлышком, блюдо дольше останется теплым. При этом стоит помнить, что не все крупы можно безопасно приготовить простым запариванием, поэтому лучше выбирать продукты, предназначенные именно для такого способа приготовления.

Как согреться в квартире без отопления

Когда батареи становятся холодными, лучше всего сосредоточиться на сохранении тепла в одной комнате, а не пытаться обогреть всю квартиру. Выберите небольшую комнату, закройте двери, задерните плотные шторы на окнах и по возможности устраните сквозняки. При этом нельзя закрывать вентиляционные отверстия.

Еще один необычный способ – установить в комнате туристическую палатку. Если ее нет, можно обустроить небольшое пространство из одеял, похожее на детский шалаш. Внутри стоит разместить спальные мешки, теплые пледы и одеяла.

Такое укрытие помогает уменьшить ощущение сквозняков и частично сохранить тепло, которое выделяет человеческое тело. Однако существенного повышения температуры воздуха оно не гарантирует, поэтому важно также позаботиться о теплой одежде, носках и дополнительном утеплении места для сна.

Особенно важно не использовать внутри палатки свечи, газовые горелки или другие устройства с открытым пламенем. Они создают риск пожара и отравления угарным газом.

Даже несколько простых бытовых хитростей могут облегчить жизнь во время отключений электроэнергии. Главное – подготовить необходимые вещи заранее и помнить о безопасности, особенно когда речь идет об обогреве жилья, хранении продуктов и использовании электронных устройств.

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