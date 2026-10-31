Как перевести окна в зимний режим: инструкция
Как перевести окна в зимний режим.
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С наступлением холодов украинцы ищут способы сохранить тепло в доме и защититься от сквозняков. Одним из самых простых решений может стать регулировка металлопластиковых окон, которая позволяет плотнее прижать створку к раме.
Однако так называемый зимний режим предусмотрен не во всех конструкциях, а иногда менять настройки вообще не нужно. OBOZ.UA отмечает, что прежде чем приступать к регулировке, стоит проверить герметичность окон и выяснить, поддерживает ли фурнитура такую возможность.
Нужно ли переводить окна в зимний режим
Распространенное мнение о том, что все металлопластиковые окна необходимо регулировать дважды в год, не совсем верно. На самом деле зимний и летний режимы – это условные названия разной степени прижима оконной створки к раме.
Во многих современных конструкциях этот показатель можно менять с помощью специальных металлических деталей – цапф или эксцентриков. Они расположены на торце створки и отвечают за ее фиксацию при закрывании.
Если окна хорошо удерживают тепло, легко закрываются и не пропускают холодный воздух, дополнительная регулировка может быть лишней.
Более того, чрезмерный прижим может ускорить износ резиновых уплотнителей. Из-за постоянной нагрузки они постепенно теряют эластичность, а оконную ручку становится сложнее поворачивать.
Увеличивать прижим стоит только при необходимости, когда створка недостаточно плотно прилегает к раме и из-за этого возникают сквозняки.
Как проверить, пропускает ли окно холод
Прежде чем менять настройки фурнитуры, можно провести простой тест с обычным листом бумаги.
Для этого нужно:
- Открыть окно и приложить лист бумаги к раме в месте расположения уплотнителя.
- Закрыть створку так, чтобы бумага оказалась между ней и рамой.
- Осторожно потянуть лист на себя.
Если бумага выходит с заметным сопротивлением, прижим в этом месте, скорее всего, достаточный. Если же лист вытягивается практически без усилий, это может свидетельствовать о недостаточной герметичности.
Проверку желательно повторить в нескольких местах по периметру окна, поскольку плотность прилегания может отличаться.
Как самостоятельно перевести окна в зимний режим
Если фурнитура предусматривает регулировку прижима, часто ее можно выполнить самостоятельно. В зависимости от конструкции понадобятся шестигранный ключ, отвертка или другой инструмент, предусмотренный производителем.
Пошаговая инструкция:
- Откройте окно. Осмотрите торец створки и найдите металлические цапфы или эксцентрики. Обычно их несколько.
- Определите тип механизма. Эксцентрики могут иметь отверстие под шестигранник, прорезь для отвертки или специальную форму, позволяющую повернуть их вручную.
- Проверьте отметки. На некоторых механизмах нанесены символы "+" и "−" или специальные риски, которые помогают определить степень прижима.
- Осторожно поверните регулировочный элемент. Установите его в положение более сильного прижима в соответствии с инструкцией производителя. Направление поворота зависит от модели фурнитуры.
- Проверьте остальные цапфы. При необходимости отрегулируйте другие точки прижима.
- Закройте окно. Убедитесь, что ручка поворачивается без чрезмерных усилий, а створка плотно прилегает к раме.
После регулировки можно еще раз воспользоваться тестом с бумагой, чтобы проверить результат.
Каких ошибок следует избегать
Самая распространенная ошибка – попытка максимально затянуть все регулировочные элементы. На самом деле слишком сильный прижим не обязательно улучшит теплоизоляцию, зато может повредить уплотнители и создать дополнительную нагрузку на фурнитуру.
Не стоит применять силу, если эксцентрик не поворачивается или оконная ручка начала заедать. Это может свидетельствовать о неправильном положении механизма или неисправности.
Также следует учитывать, что не все металлопластиковые окна можно регулировать в зависимости от сезона.
Если после настройки сквозняки остаются, причиной могут быть изношенные уплотнители, перекос створки или нарушение герметичности монтажных швов. В таких случаях лучше обратиться к мастеру.
Кроме того, стоит регулярно очищать фурнитуру от загрязнений и ухаживать за резиновыми уплотнителями в соответствии с рекомендациями производителя.
Главное правило – не переводить окна в зимний режим автоматически каждый год. Если они остаются герметичными и хорошо удерживают тепло, менять настройки нет необходимости.
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