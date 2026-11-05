Как оформить отсрочку по уходу за родителями: подробное объяснение

В 2026 году для получения отсрочки по уходу за родителями военнообязанным необходимо подтвердить факт постоянного ухода. Для этого в ТЦК необходимо предоставить специальный акт или справку о получении государственной компенсации.

Самого наличия больного родственника недостаточно, если в семье есть другие люди, которые могут ухаживать за ним. OBOZ.UA, ссылаясь на постановление Кабинета Министров Украины №560, подробно рассказывает об этой процедуре.

Что нужно для отсрочки по уходу за родителями

Если раньше специальные документы требовали только от тех, кто ухаживает за родителями жены, то теперь правила ужесточили для всех.

Военнообязанный должен подтвердить факт постоянного ухода одним из двух способов:

предоставить акт об осуществлении ухода;

подать справку о получении государственной компенсации за уход.

Исключение предусмотрено для опекунов недееспособных лиц. Им достаточно предоставить решение суда.

Как оформить постоянный уход: основные этапы

Процедура основана на пункте 9 статьи 23 закона о мобилизации. Начинать нужно с семейного врача.

1. Получить медицинское заключение. Врач должен подтвердить, что человеку требуется посторонняя помощь. Для этого его направляют на ЛКК или оценку функционирования. После обследования выдают заключение по форме 080-4/о или 080-2/о. Альтернативой может быть выписка из решения ЭКОПФО.

2. Оформить компенсацию за уход. После получения медицинского заключения можно обратиться в управление социальной защиты населения (УСЗН) для назначения денежной компенсации.

3. Получить акт об уходе. Если оформление компенсации не подходит, необходимо подать заявление в местный совет или ЦНАП для составления акта об осуществлении ухода.

4. Подать документы в ТЦК. После сбора всех справок необходимо передать пакет документов в территориальный центр комплектования.

Какие документы подавать в ТЦК

Для оформления отсрочки понадобятся:

паспорт и идентификационный код (РНОКПП);

свидетельство о рождении для подтверждения родственных связей;

медицинское заключение ЛКК или выписка из решения ЭКОПФО;

акт об уходе или справка о получении социальных выплат;

заявление по приложению 4 к постановлению №560.

Документы можно подать лично, отправить заказным письмом с уведомлением о вручении или передать через представителя с нотариальной доверенностью.

ТЦК и СП должны принять решение в течение семи рабочих дней. Если рассмотрение затягивается, можно подать заявление с требованием предоставить письменный ответ или пожаловаться в областной ТЦК либо Министерство обороны.

Как оформить опеку над родителями через суд

Опека касается родственников, которых официально признали недееспособными из-за стойких психических расстройств или деменции. Такой статус можно получить только через суд. Сбор документов и рассмотрение дела обычно длятся от полутора до двух месяцев.

Чтобы стать опекуном, необходимо:

получить предварительное заключение органа опеки и попечительства;

подать иск с медицинскими справками и историей болезни;

пройти обязательную судебно-психиатрическую экспертизу;

после положительного решения оформить удостоверение опекуна.

Однако решение суда не гарантирует автоматической отсрочки. ТЦК рассматривает каждую ситуацию индивидуально. Важно, чтобы мужчина фактически проживал с больным родственником, а в семье не было других людей, способных обеспечить уход.

Почему суды отказывают в отсрочке по уходу

В 2025 году Николаевский окружной административный суд рассмотрел дело №400/560/25. Мужчина просил предоставить отсрочку, поскольку ухаживал за матерью, однако получил отказ. Причиной стало то, что у него было две родные сестры, которые по закону также обязаны заботиться о родителях.

В другом деле №300/1665/25 Ивано-Франковский окружной административный суд признал законной мобилизацию мужчины, который ухаживал за матерью со второй группой инвалидности и психическим расстройством.

На момент призыва мужчина еще не оформил опекунство и не подал соответствующее заявление в ТЦК. Именно поэтому судьи признали действия территориального центра комплектования законными.

Ранее OBOZ.UA сообщал о мобилизации мужчин 50+: кого могут призвать в Украине. Так, повестки могут получить военнообязанные граждане в возрасте от 25 до 60 лет, признанные годными и не имеющие оформленной отсрочки или брони. Мужчины в возрасте от 50 до 60 лет также подлежат призыву на общих основаниях, особых условий для этой возрастной категории законодательством не предусмотрено.