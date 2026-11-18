Как дольше сохранить тепло в доме: проверенные способы

Когда в Украине происходят отключения электроэнергии из-за российских обстрелов, многие дома также остаются без отопления. В такие моменты чрезвычайно важным становится сохранение имеющегося тепла в помещении.

О том, как в этом могут помочь лайфхаки, издание Independent расспросило Стивена Ганкинсона, специалиста по энергоэффективности компании Electric Radiators Direct. Он дал несколько советов, как не замерзнуть дома, где радиаторы не работают или плохо греют.

Держите ноги в тепле

"Тепло ног в значительной степени влияет на температуру тела и кровообращение, поэтому важно позаботиться о том, чтобы они не мерзли", – объясняет Ганкинсон. По его словам, самый простой и в то же время чрезвычайно действенный способ согреть ноги – надеть толстые мягкие носки. Домашние тапочки также хорошо подходят для этого: они создают дополнительный теплоизоляционный слой, поддерживают стопы и помогают избежать скольжения на ламинате или плитке.

Кроме того, эксперт советует делать теплые ванночки для ног. "Попробуйте подержать ноги в теплой воде – это улучшит кровообращение и поможет им дольше оставаться согретыми. Однако после процедуры обязательно тщательно вытрите ноги насухо, ведь остаточная влага может вызвать ощущение холода", – добавляет Ганкинсон.

Держать ноги в тепле очень в... Источник: Pexels Развернуть

Одевайтесь в несколько слоев одежды

Теплая одежда нужна не только для комфорта, но и для поддержания нормальной работы организма. "У людей, склонных к сухости кожи, суровая зимняя погода может усугубить эту проблему. Поэтому в холодное время важно сохранять влагу в коже, надевая несколько слоев одежды", – объясняет Ганкинсон.

Длительное пребывание на сильном холоде может привести к опасным для жизни состояниям, в частности к переохлаждению. Особенно высок риск у тех, чья иммунная система уже ослаблена. Чтобы избежать негативных последствий для здоровья зимой, стоит выбирать одежду из материалов, которые хорошо удерживают тепло, например плотного хлопка и шерсти. Поэтому, когда температура снижается, специалист также советует надевать теплую пижаму и уютный халат.

Устраните сквозняки

Проверьте окна, двери и любые щели в доме: через небольшие зазоры тепло может выходить из помещения, а холодный воздух – проникать внутрь. Их нужно максимально заблокировать. В этом помогут уплотнители для окон и дверей, специальная лента для защиты от сквозняков или обычные валики, которые кладут у дверей.

Не менее важным является и утепление здания. Если чердак или стены недостаточно изолированы, дом будет быстрее терять накопленное тепло.

Ковер – это не просто декор,... Источник: Pixabay Развернуть

Закрывайте шторы и жалюзи

Если зашторивать окна, уходя из дома, тепло будет оставаться внутри в течение дня, и по возвращении в помещении будет теплее. Чтобы сделать этот лайфхак еще эффективнее, можно установить жалюзи с термоподкладкой. Они помогут остановить сквозняки и удержать теплый воздух в комнате. Шторы, которые касаются пола, также лучше задерживают тепло и не дают ему уходить через окна.

Постелите ковер

Неизолированный пол может отдавать слишком много тепла наружу. А ковер способен создать необходимый для защиты изоляционный слой. Благодаря этому уменьшаются теплопотери, а в комнате становится уютнее и теплее.

Используйте грелку

Грелка – доступный и действенный способ согреть отдельные участки тела. Ее можно прикладывать к определенным частям тела, например к ногам или пояснице, чтобы обеспечить тепло именно там, где оно больше всего нужно. Также грелку можно положить в постель перед сном, чтобы быстрее согреть ее.

Горячая еда и теплые напитки... Источник: Pexels Развернуть

Ешьте теплую пищу и пейте горячие напитки

"Теплая еда и напитки не только создают ощущение уюта, но и помогают поддерживать температуру тела", – говорит Ганкинсон. Поэтому обычная чашка горячего чая или сытная тарелка супа – простой и приятный способ согреться, когда на улице холодает, а также обеспечить организм необходимым питанием, которое ему просто необходимо для поддержания температуры.

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