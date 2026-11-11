Как ухаживать за декабристом, чтобы добиться пышного цветения: советы

Если вы ищете цветущее растение, которое будет радовать глаз на рождественские праздники не один год, удачным выбором может стать не пуансеттия, а шлюмбергера. Ее второе название – рождественский кактус или же декабрист, так комнатное растение называют за то, что оно цветет в начале зимы.

Родина шлюмбергеры – тропические горные леса Бразилии, а вовсе не засушливые пустыни, с которыми обычно ассоциируют кактусы. Подобно некоторым орхидеям, в природе она растет высоко на деревьях, где накапливаются частицы органических веществ, обеспечивающие растение питательными элементами. Рождественский кактус неприхотлив в уходе и может годами расти в одном горшке. Более того, когда корневой системе становится немного тесно, растение часто цветет еще обильнее. Как правильно ухаживать за шлюмбергерой, рассказало издание Country Living.

Какие условия нужны рождественскому кактусу

Рождественскому кактусу нужен яркий рассеянный свет. Прямые солнечные лучи могут обжечь его листья. Если горшок стоит у окна, куда попадает много солнца, растение стоит затенить легкой полупрозрачной занавеской.

При правильном поливе рождественский кактус хорошо чувствует себя в обычных домашних условиях, даже когда в помещении вполне стандартные температура и влажность воздуха. Поливать шлюмбергеру нужно только тогда, когда верхние 2,5-5 сантиметров почвы подсохнут. Важно не переувлажнять землю: из-за избытка воды стебли становятся мягкими и могут отпадать. Однако и пересушивать растение не стоит, иначе оно начнет сбрасывать бутоны. Поэтому перед каждым поливом проверяйте влажность почвы пальцем.

С весны до конца лета растение рекомендуют подкармливать раз в месяц. Это поможет добиться пышного и обильного цветения во время зимних праздников. Для этого подойдет любое удобрение для комнатных растений, выращиваемых ради цветов.

Шлюмбергеру важно умеренно п... Источник: Pexels Развернуть

Как пересаживать рождественский кактус

Рождественному кактусу подходит любой рыхлый грунт с хорошим дренажем. Можно использовать специальную смесь для кактусов, хотя это совсем не обязательно. Главное – выбрать горшок с отверстиями на дне, через которые будет вытекать лишняя вода.

Обычно пересаживать растение достаточно раз в три-пять лет. Дело в том, что шлюмбергера лучше цветет, когда ее корням немного тесно в горшке.

Как размножить рождественский кактус

Если растение чрезмерно вытянулось или его веточки начали отламываться под собственным весом, стоит провести обрезку. Для этого отрежьте часть стебля в месте соединения двух его сегментов. Срезанные фрагменты можно не выбрасывать, а использовать для размножения.

Достаточно поместить черенок в почву, поставить горшок в хорошо освещенное место без прямых солнечных лучей и поддерживать землю слегка влажной. Уже через несколько недель на черенке появятся корешки. Это простой способ сделать более пышным горшок, в котором растение выглядит несколько одиноко, или вырастить несколько молодых кактусов, чтобы подарить их родным и друзьям.

Рождественский кактус легко... Источник: Pexels Развернуть

Как добиться цветения рождественского кактуса

Именно на этом этапе могут возникнуть определенные трудности. Шлюмбергеры относятся к растениям короткого светового дня. Это означает, что для формирования бутонов им нужны длительные периоды полной темноты ночью. Такой режим нужно обеспечивать не менее шести недель. Кроме того, эти растения любят прохладу: оптимальная температура составляет примерно 10-18 °C.

На ночь рождественский кактус можно убирать в шкаф. Если это кажется слишком хлопотным, достаточно поставить его в комнату, которой никто не пользуется в темное время суток, например в гостевую спальню. Если туда все же попадает свет, растение придется дополнительно накрывать. Создавать такие условия нужно с конца лета, чтобы кактус успел сформировать бутоны.

Распространенные проблемы с рождественским кактусом

Шлюмбергера в целом неприхотлива и не требует сложного ухода. Эти кактусы редко страдают от болезней или вредителей. Самое важное – не заливать растение водой, иначе его стебли станут мягкими. Также не стоит ставить горшок рядом с отопительными приборами и вентиляционными отверстиями системы отопления: потоки горячего воздуха могут привести к опаданию бутонов.

Опасен ли рождественский кактус для домашних животных

По данным Американского общества по предотвращению жестокого обращения с животными (ASPCA), веточки и цветы шлюмбергеры не токсичны для кошек и собак. Однако это не значит, что можно позволить им свободно грызть рождественский кактус. Ведь любое растение, попав в пищеварительную систему животного, может вызвать расстройство желудка. Поэтому лучше держать горшок подальше от питомцев, которые любят пожевать веточки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в ноябре подготовить спатифиллум к зимовке.