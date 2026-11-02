Как узнавать о воздушной тревоге, пока не работает приложение "Тривога": разъяснение Минцифры

Поздно вечером 1 ноября приложение "Повітряна тривога" подверглось вражескому воздействию и временно перестало работать. Министерство цифровой трансформации Украины объяснило, как узнавать о воздушных тревогах в своем городе, пока приложение недоступно.

В официальном Telegram-канале Минцифры опубликовали несколько способов получения сообщений об опасности. В частности, украинцам советуют включить экстренные оповещения на смартфонах, следить за сигналами сирен и пользоваться официальными каналами Воздушных сил ВСУ.

Альтернативные оповещения

В Министерстве цифровой трансформации напомнили, что государственная система экстренного оповещения продолжает отправлять сообщения об опасности. Они могут поступать на смартфон даже тогда, когда на устройстве включен беззвучный режим.

Чтобы не пропустить сигнал, нужно проверить настройки телефона.

Для владельцев iPhone:

- Открыть "Параметры".

- Перейти в раздел "Уведомления".

- Прокрутить экран вниз.

- Включить переключатели в разделе "Экстренные оповещения".

Для пользователей Android:

- Открыть "Настройки".

- Найти раздел "Пароли и безопасность" или "Безопасность и экстренные ситуации".

- Перейти к пункту "Экстренные оповещения".

- Активировать соответствующие переключатели.

Также на некоторых устройствах Android можно воспользоваться другим способом. Для этого нужно открыть раздел "Местоположение", найти пункт "Оповещения о воздушных тревогах в Украине" и активировать оповещения.

Сирены и укрытия

В Минцифры подчеркивают, что сирены и другие системы оповещения продолжают работать. Поэтому украинцам советуют не игнорировать звуковые сигналы.

Если вы услышали сирену или получили официальное сообщение о воздушной тревоге, необходимо немедленно направиться в ближайшее укрытие. Оставаться там нужно до официального сообщения об отбое.

Отдельно в ведомстве напомнили о важности проверки информации. Данные о воздушных угрозах и движении вражеских целей следует получать исключительно из официальных каналов Воздушных сил ВСУ.

Они доступны в таких мессенджерах:

- Telegram;

- WhatsApp;

- Viber.

Киев Цифровой

Для жителей столицы есть еще один вариант получения сообщений. В Минцифры сообщили, что оповещения о воздушной тревоге в приложении "Київ Цифровий" работают в штатном режиме.

Таким образом, даже при временной недоступности приложения "Повітряна тривога" украинцы могут пользоваться государственной системой экстренных оповещений, сигналами сирен и официальными информационными каналами.

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