Как часто цветут орхидеи: что делать, если нет бутонов

Если после того, как вы принесли орхидею домой из садового центра, она больше не цвела, то появление новых цветов может стать настоящим событием. Однако не стоит ожидать, что растение будет цвести несколько раз в течение года без перерыва.

Не нужно быть экспертом, чтобы понять: цветение требует много энергии, поэтому после него орхидее необходим период покоя, чтобы восстановить силы перед следующим циклом. Большинство орхидей, которые выращивают дома как комнатные растения, цветут только раз в год, зато их цветы могут держаться от двух до четырех месяцев и даже дольше. А вот повторного цветения можно добиться правильным уходом. Издание Southern Living выясняло, когда и как часто цветут орхидеи и что поможет получить более здоровые и пышные цветы.

Как часто цветут орхидеи

После цветения орхидеям нужно время на отдых, чтобы накопить достаточно энергии для появления новых цветов. Поэтому, если ваше растение не цветет уже несколько месяцев, это вполне нормально. Большинство домашних орхидей отдыхают в течение нескольких месяцев, прежде чем начать новый цикл цветения. Ускорить этот процесс не удастся. Да и не стоит, если вы заботитесь о здоровье самого цветка.

Фаленопсисы, дендробиумы, онцидиумы и каттлеи нередко цветут два-три раза в год. Повторное цветение может начаться через четыре-двенадцать месяцев после того, как опадут предыдущие цветы.

Когда цветут орхидеи

Распространенные комнатные орхидеи, в частности фаленопсисы, обычно цветут раз в год — с конца зимы до весны. Цветоносы могут начинать появляться еще осенью. Некоторые орхидеи способны цвести повторно, а иногда и несколько раз в течение одного года. Однако для этого требуются надлежащий уход и терпение.

Как понять, отдыхает ли орхидея или погибает

Когда на орхидее остаются только голые стебли, бывает сложно понять, жива ли растение. О том, что она просто восстанавливается после цветения, вам подскажут упругие зеленые листья, опавшие цветы и отсутствие цветения в течение нескольких месяцев.

Зато мягкие желтые листья, размягченные коричневые корни и субстрат, который долго остается мокрым и не просыхает, сигнализируют о проблемах.

Орхидеям нужен правильный ух... Источник: Unsplash Развернуть

Как восстановить орхидею, которая перестала цвести

Большинство орхидей, которые выращивают дома, могут зацвести повторно, но для этого им нужны определенные условия. Если растение ослабло или долго не выпускает цветоносов, причина может крыться в неправильном уходе. На состояние орхидеи влияют влажность воздуха, перепады температуры, чрезмерный или недостаточный полив, а также недостаток солнечного света. Ослабленное растение может не цвести просто потому, что ему не хватает энергии.

Если орхидея не зацветает, скорее всего, условия её содержания не совсем подходят, особенно это касается освещения. Скорректируйте уход, чтобы помочь растению восстановиться и снова зацвести.

Солнечный свет

Орхидеям нужен свет для фотосинтеза, благодаря которому они вырабатывают энергию. Если освещения недостаточно, растение может направлять силы преимущественно на рост листьев и корней, а не на формирование цветов. Поэтому поставьте горшок на хорошо освещенный подоконник у южного или восточного окна, где растение будет получать много яркого рассеянного света. При необходимости дополняйте естественное освещение фитолампой.

О том, достаточно ли света получает орхидея, можно судить по цвету листьев. Если они темно-зеленые, растению, скорее всего, не хватает освещения, поэтому его стоит переставить в более светлое место. Здоровые листья орхидеи должны быть травянисто-зелёными.

Осенью дни становятся короче, и это естественным образом сигнализирует орхидее о том, что пора закладывать цветочные почки. Если же в вашем доме свет горит слишком долго, можно накрыть растение коробкой, чтобы сократить для него световой день.

Температура и влажность воздуха

Температура ночью также влияет на цветение орхидей. Прохладные ночи осенью и зимой стимулируют образование цветоносов. Многим видам требуется несколько недель при температуре примерно 13–18 °C, причем ночью она должна быть на 5–8 °C ниже, чем днём. Такие условия естественным образом складываются осенью, но в слишком тёплом помещении орхидея может плохо развиваться и не цвести.

Чтобы снизить температуру, можно переставить горшок поближе к окну или перенести растение в более прохладную комнату или гараж, если там есть надлежащее освещение и условия для его содержания.

Увядшие или похожие на кожу листья могут свидетельствовать о слишком низкой влажности воздуха. Желтые пятна на листьях, напротив, иногда указывают на грибковые поражения, которым способствует чрезмерная влажность. Для комнатных орхидей оптимальной считается влажность воздуха на уровне 40–70 %. Чтобы повысить её, используйте увлажнитель воздуха или поставьте горшок на поддон с галькой и водой. При этом дно горшка не должно касаться воды.

Полив

Обычно орхидеи поливают раз в неделю или каждые десять дней. Однако перед поливом лучше проверить, насколько просох субстрат. Окуните палец примерно на 2,5 см в почву. Если она сухая, пора поливать. Если субстрат ещё влажный, подождите день-два и проверьте снова.

Для полива поставьте горшок в таз или раковину с небольшим количеством воды и оставьте на десять минут. После этого дайте лишней воде полностью стечь и только тогда верните орхидею на её привычное место

Обрезка

Процедура обрезки помогает подготовить орхидею к предстоящему цветению. Когда растение отцветет, удалите отцветшие цветоносы, чтобы оно направило энергию на новый рост и формирование цветов. Если цветонос остаётся зелёным, обрежьте его чуть выше второго или третьего узла. Если же цветонос пожелтел или побурел, его следует срезать у основания растения. Заодно удалите всю отмершую и коричневую листву.

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