"Я должен быть сильным": как навязанные убеждения разрушают здоровье

Быть "сильным" 24/7 – опасная ловушка, в которую мы часто попадаем под давлением ожиданий общества. О том, как ложная идентичность превращает жизнь в бесконечное обслуживание чужих иллюзий и быстро приводит к эмоциональному выгоранию, рассказывает эксперт по психологии предпринимательства, бизнесмен и ученый Константин Круглов.

Эксперт по психологии предпр... Источник: Личный архив Развернуть

Под давлением ожиданий коллег, партнеров и близких мы меняем собственное "я" на удобную для всех функцию. Что общего почти у 90% работающих людей? Их объединяют тревожность, хронический стресс и выгорание. Большинство из нас молчит об этом, потому что в голове укоренились убеждения: "Если я признаю, что устал, – меня сочтут слабым", "Хорошие специалисты не жалуются", "Нельзя показывать, что мне тяжело". Это и есть ловушка.

"Когда человек боится выглядеть уязвимым, он лишает себя возможности вовремя выдохнуть и восстановиться. Вместо этого накапливает усталость. И чем сильнее человек истощается, тем больше ошибочных решений он принимает", – говорит Круглов.

К чему это приводит в итоге? Ответ дает известный консалтинговый гигант Deloitte. Компания провела исследование и получила тревожные цифры: до 70% менеджеров всерьез задумывались об увольнении из-за эмоционального и физического истощения. Не из-за рынка. Не из-за конкурентов. Из-за выгорания. И самое печальное – половина опрошенных годами игнорировали сигналы тела: бессонницу, раздражительность, потерю мотивации, усталость. Все это объясняли тем, что "сейчас трудный период", и продолжали играть роль человека, которому все по силам.

Если вы чувствуете, что роль "железного человека" так давит на вас, что трудно дышать, – начните с малого. Вот три действенных шага, которые помогут избавиться от навязанных убеждений и взглянуть на вещи реалистично:

Отделите свое от чужого. Спросите себя честно: "То, что я сейчас делаю, – это действительно мой выбор? Или я просто гонюсь за одобрением окружающих?" Часто мы настолько привыкаем жить "на заказ", что уже и сами не понимаем, где заканчиваются наши желания и начинаются чужие сценарии. Эта пауза и вопрос – первый шаг к тому, чтобы снова услышать себя.

Позвольте себе быть уязвимым. Найдите человека, перед которым можно снять маску. Это может быть психотерапевт, близкий человек. Если такого человека нет – пусть это будет чистый лист бумаги. Позвольте себе сказать вслух или написать на бумаге: "Мне страшно". "Я устал". "Я не знаю, что делать дальше". Это не слабость. Это тот самый выдох, которого вам не хватало годами.

Дайте себе право не быть идеальным. Попробуйте сделать что-то на 70%, а не на все 100%. Серьезно. Мир не рухнет, если вы перестанете играть роль единственного спасителя вселенной. Чаще всего оказывается, что люди вокруг прекрасно справляются и без вашего героического самопожертвования – просто дайте им этот шанс. Настоящая сила и свободная жизнь начинаются там, где исчезает потребность кому-то что-то доказывать.

"В психологии существует понятие "ложного я", – объясняет эксперт Константин Круглов, – это защитная маска, которую мы надеваем, чтобы соответствовать чужим ожиданиям. Все начинается в детстве, когда нам говорят: "Не плачь, будь сильным". Когда за успехи хвалят, а за слабость ругают, ребенок делает вывод: "Меня любят, только когда я все контролирую и не создаю проблем". Мы вырастаем, становимся работниками, открываем бизнес, а сценарий остается тем же. Окружающие хотят видеть в вас Суперменов и Супервумен. Семья ждет стабильности и безопасности. Партнеры – непоколебимости. Незаметно для себя вы начинаете играть роль, которую написали для вас другие, и становитесь заложником чужих ожиданий. Внутренний голос заменяют чужие "должен" и "обязан". И именно в этот момент ложное "Я" окончательно вытесняет "Я" настоящее.

Это доказывает и профессор Хьюстонского университета Брене Браун, которая годами изучала психологию стыда и уязвимости. Она заметила странную закономерность: в других людях мы ценим уязвимость, а сами больше всего боимся ее показать. Когда коллега честно говорит: "Я ошибся", "Я сейчас истощен", мы не испытываем презрения. Наоборот, верим ему. Этот человек становится для нас живым и настоящим. Но как только дело доходит до нас самих – включается защитный механизм. Нам кажется, что признание в сомнении или усталости – это провал и стыд.

"За годы работы – и в бизнесе, и в психологической практике – я пришел к простой истине: показная сила не имеет ничего общего с настоящей силой. Чаще всего это защитная реакция испуганного внутреннего "я". Броня, которую надевает человек, потому что боится, что его увидят настоящим. Но парадокс заключается в том, что когда лидер позволяет себе быть живым – с сомнениями, ошибками, разными состояниями и эмоциями – он становится действительно сильным, поскольку возвращает себе право на собственную жизнь", – говорит эксперт. – да и доверие в команде не падает, а растет. В разы. Потому что люди не хотят работать с роботами. Они хотят идти за живыми людьми. Теми, кто умеет проходить через кризисы, не делая вид, что их нет.