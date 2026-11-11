"Я хотела уехать, чтобы писать правду": Ольга из Донецкой области рассказала свою историю музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова

До 2024 года Оля жила в оккупированном Донецке. Она взрослела в городе, где украинский язык постепенно убрали из школьной программы, а вместо истории Украины детям преподавали российскую пропаганду. Поэтому больше всего девушка мечтала уехать на подконтрольную Украине территорию. Свою историю она рассказала Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

"Вообще не было понимания, в какой стране я нахожусь, пока не уехала. Например, когда в начальных классах мы писали эссе и затрагивали тему гражданства, кем мы себя считаем, я просто не понимала, что нужно отвечать, потому что считаю себя украинкой, но сказать об этом там не могу", – говорит Ольга.

Ольга из Донецкой области. Источник: Фонд Рината Ахметова

Больше всего девушку угнетало то, что школьное образование было пронизано кремлевскими нарративами. Детям постоянно рассказывали, что Украина якобы напала на Донбасс, а Россия его якобы "освободила". Оля не хотела воспринимать эту картину мира, поэтому слушала украинские песни, смотрела фильмы через VPN и самостоятельно изучала язык. Особенно важным для нее стал пример старшей сестры, которая раньше уехала в Украину. "Я понимала, что там есть жизнь, они говорят на украинском языке, а мне на уроке русской литературы постоянно исправляли букву "Г", говорили: "Оля, где ты сейчас находишься?"", – рассказывает девушка.

В 11 классе Оля окончательно решила, что хочет поступить в украинский университет. Но подготовка была опасной. Девушка боялась, что ее поисковые запросы об истории Украины могут проверить. Несмотря на это, она продолжала учиться и готовиться к отъезду. В 2024 году Оля наконец переехала в Киев. На адаптацию понадобилось время: сначала ей было непросто найти общий язык со сверстниками. Позже девушка нашла себя в общественной деятельности.

Она присоединилась к проекту "Молодежь выбирает Украину", который реализуют Фонд, Офис Омбудсмана Украины и Министерство молодежи и спорта Украины. Инициатива помогает молодежи адаптироваться после возвращения в Украину: продолжить учебу, найти работу, получить психологическую и юридическую поддержку, а также помощь с жильем.

Ольга присоединилась к проек... Источник: Фонд Рината Ахметова Развернуть

Оля – одна из 20 участниц проекта. За это время она уже побывала в Нидерландах, выступала перед высокопоставленными лицами и рассказывала европейцам о жизни в оккупации. "Рассказывали о похищенных детях, просто общались с людьми, чтобы они больше знали об Украине. Мы рассказывали о российской системе образования в украинских школах, именно в Донецке. Встречалась с журналистами, чтобы люди за рубежом больше узнали об Украине и об оккупированных территориях", – говорит Оля.

Смотрите историю Ольги здесь.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собрал уже более 145 тысяч историй о войне. Это крупнейший в мире архив свидетельств мирных жителей Украины, пострадавших от российской агрессии.