"Я видела страх в глазах мамы и своего ребенка": жительница Мариуполя Екатерина Колмыкова рассказала свою историю для музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова

До начала полномасштабной войны у Екатерины Колмыковой из Мариуполя было восемь магазинов с товарами для дома, любимый театр и титул "Мисс Украина Plus Size". Она готовилась представлять Украину на международном конкурсе в Бразилии. Но февраль 2022 года полностью перечеркнул все ее жизненные планы. Екатерине пришлось с нуля строить бизнес и некоторое время ночевать в машине. Свою историю женщина рассказала Музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

Когда началась война, Екатерина решила действовать незамедлительно. Помня события 2014 года, она понимала, что Мариуполь станет первым городом, на который пойдут российские войска. В конце концов, так и произошло. Но женщина успела уехать вместе с мужем и родными. Екатерина потеряла все: дом, бизнес, карьеру, родной город, но вырвалась из разрушительных обстрелов.

"Центр города очень сильно бомбили. Было прямое попадание в гараж родителей, его полностью снесло. Я видела страх в глазах мамы и в глазах своего ребенка. Вот это для меня было самым страшным. Я решила, что сейчас сама сяду за руль, заберу маму, ребенка и сестру, и мы уедем. Как угодно, мне все равно. Я просто не хочу больше этого слышать", – говорит Екатерина.Семье удалось выехать из Мариуполя на собственных автомобилях. Это было единственное, что они смогли забрать из родного города. Екатерина потеряла все нажитое, но говорит, что благодарна за то, что эти потери измерялись деньгами, а не жизнями. Впоследствии Екатерина узнала о гибели знакомых и коллег. Среди них была продавщица из ее магазина, которая погибла под завалами вместе с двумя детьми.

"Из нашего театра погибли две молодые маленькие актрисы, две девочки. Их родители остались живы. Отец долго слышал голоса и пытался как-то спасти, как-то вытащить, но завалы были такие, что он просто не мог… Это жестоко и страшно. Я не представляю, что чувствовали эти родители", – говорит женщина.

Сначала их семья оказалась в Ивано-Франковске, ночевала в машинах, потому что долго искала жилье. Тогда Екатерина была почти в отчаянии, но помог случай – ей написала незнакомая девушка и бесплатно предоставила дом.

Оправившись от стресса, Екатерина осознала, что жизнь продолжается, и, несмотря на войну, начала восстанавливать бизнес – переехала в Киев и начала все сначала. Первым капиталом после потери бизнеса стали раскладные кровати из довоенного заказа, которые супруги начали продавать через интернет.Постепенно дело удалось восстановить в новом формате. Екатерина начала активно развивать TikTok и Instagram, рассказывать о товарах и делиться полезными советами во время отключений электричества. Некоторые из ее видео набирали тысячи просмотров, а магазин находил новых покупателей.

В Киеве она вернулась и к театру. Вместе с другими мариупольцами участвовала в создании документального спектакля "Лица цвета войны", основанного на реальных историях жителей города. Через сцену они рассказывали о том, что пережили Мариуполь и его жители.

И когда все начало налаживаться, вдруг произошло очередное потрясение: летом 2026 года российская ракета уничтожила магазин, который супруги открыли после переезда в столицу. Екатерина признается: тяжелее всего было снова увидеть огонь и понять, что придется начинать все сначала. Но даже после этого она не считает свою историю историей поражения, а наоборот – стремится вдохновлять других не сдаваться.

"Я не считаю себя несокрушимой. Мне кажется, меня, наоборот, сломали, перевернули. А я потом себя снова слепила и пошла дальше, потому что другого выхода нет. Я предприниматель. Я никогда ни на кого не надеюсь. Первая, вторая, прошлая жизнь, вторая жизнь, третья жизнь, да. Я надеюсь, я как кошка – у меня их девять", – говорит Екатерина.

Смотрите историю Екатерины Колмиковой здесь.

Музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова собрал уже более 145 тысяч историй о войне. Это крупнейший в мире архив свидетельств мирных жителей Украины, пострадавших от российской агрессии.