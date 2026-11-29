Вышел японский календарь удачи на 2027 год по дню рождения: узнайте, повезет ли вам

В воскресенье, 29 ноября, в Японии уже появился ежегодный календарь удачи на 2027 год, в котором все даты рождения распределили от самой счастливой до наименее благоприятной. Рейтинг охватывает 366 позиций, в том числе и 29 февраля, а проверить собственный результат можно по месяцу и числу рождения.

Об этом сообщается на сайте Japanese Luck Calendar. Рейтинг составили на основе нумерологии и японской системы астрологических расчетов.

Согласно опубликованным результатам, самой счастливой датой рождения в 2027 году стало 13 ноября. Второе место занимает 22 ноября, а третье – 3 декабря.

Десять самых счастливых дней... Источник: Japanese Luck Calendar. Развернуть

В первую десятку также вошли:

16 августа – 4-е место;

25 августа – 5-е место;

6 сентября – 6-е место;

14 ноября – 7-е место;

23 ноября – 8-е место;

4 декабря – 9-е место;

15 сентября – 10-е место.

В то же время самую низкую позицию в рейтинге заняла дата 16 июня – ей присвоили 366-е место. Предпоследней стала дата 17 мая, а третью с конца позицию заняло 4 июля.

Десять наименее счастливых д... Источник: Japanese Luck Calendar. Развернуть

В десятку дат с самыми низкими показателями также вошли 12 октября, 5 июня, 6 мая, 15 июня, 30 июня, 21 июня и 12 июня.

Что означают цвета календаря

Для удобства все даты обозначили разными цветами в зависимости от места в рейтинге. Самые зеленые оттенки соответствуют наиболее благоприятным позициям, а красный обозначает последнюю десятку.

Календарь дней рождения на 2027 год. Источник: Japanese Luck Calendar.

В частности, места с 1-го по 10-е определили как самые счастливые. Диапазон с 11-го по 99-е означает очень благоприятный год, со 100-го по 199-е – просто удачный. Позиции с 200-го по 299-е характеризуют как смешанные, а с 300-го по 356-е – как период, когда стоит не торопиться с важными решениями. Последние десять мест, с 357-го по 366-е, обозначили как наименее благоприятные.

Расшифровка цветов календаря... Источник: Japanese Luck Calendar. Развернуть

Помимо общего рейтинга, каждая дата получила собственную тему 2027 года по нумерологии. Чтобы ее определить, нужно сложить цифры года (2 + 0 + 2 + 7), месяц и день рождения, а затем свести результат к одной цифре. Исключение составляют числа 11, 22 и 33, которые оставляют без изменений.

Среди возможных тем – новые начинания, партнерство, самовыражение, перемены, любовь и семья, обучение, достаток и завершение важного жизненного этапа.

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