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Сергей Матиос

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Выезд за границу вполне доступен. Соколов лично проверил

Бизнесмен из Днепра Владисла...

Источник: Соцсети

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Странно наблюдать, как простолюдины продолжают ныть из-за закрытых границ. Какие-то проблемы с выездом, ограничения, несправедливость…

Далее текст на языке оригинала.

Хоча жодної проблеми немає. Соколов особисто перевірив – виїзд цілком доступний.

Владислав Соколов.

Источник: Соцсети

До речі, він ще й надзвичайно спортивний, у прекрасній фізичній формі. Щоправда, на ВЛК лікарі чомусь дійшли висновку, що до проходження військової служби не придатний.

Війна ти прекрасна – тривай вічно!

Владислав Соколов.

Источник: Соцсети

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Источник:
Фейсбук Сергея Матиоса