Опередивший свое время: как львовские механики в СССР создали первый гибридный автобус

В конце 1960-х годов инженеры Львовского автобусного завода взялись за разработку необычного для своего времени транспорта. Представители автопрома СССР решили поэкспериментировать с гибридной силовой установкой и создать автобус с низким полом, чтобы пассажирам было удобнее заходить в салон.

В результате появился ЛАЗ-360ЭМ – один из первых советских автобусов с гибридным приводом. Однако эксперимент оказался сложнее, чем ожидали конструкторы, поэтому позже они изменили подход и создали еще один опытный образец.

Первой проблемой стала конструкция обычного автобуса: коробка передач и карданный вал занимали немало места под полом салона. Поэтому сделать его низким было непросто. Чтобы изменить ситуацию, инженеры решили отказаться от традиционной схемы передачи крутящего момента. В ЛАЗ-360ЕМ дизельный двигатель расположили в задней части кузова, рядом с ним установили генератор, а задние колеса приводили в движение электромоторы. Для дальнейшего уменьшения высоты пола конструкторы использовали колеса меньшего диаметра и добавили еще одну пару осей. Так автобус получил необычную для такого транспорта четырехосную конструкцию.

Однако сложная силовая установка оказалась не слишком практичной. Поэтому от гибридной схемы решили отказаться и построили второй опытный автобус – ЛАЗ-360. На этот раз двигатель перенесли вперед и установили справа от водителя. Он вращал передние колеса, поэтому необходимость в карданном вале, который проходил бы под всем салоном, отпала. В то же время инженеры вернулись к обычным колесам и двухосной конструкции. Оказалось, что передний привод позволяет освободить пространство под полом гораздо более простым способом.

Несмотря на интересные технические решения, ни один из двух автобусов так и не начали выпускать серийно. Оба остались экспериментальными разработками. В то же время сама идея низкопольного транспорта со временем доказала свою перспективность: массово такие автобусы в СССР начали появляться примерно через два десятилетия.

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