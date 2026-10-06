Вселенная подарит море возможностей троим знакам зодиака: их дела пойдут легко

Уже на этой неделе три знака зодиака получат от Вселенной огромное благословение. Если вы чувствуете себя особенными в этот день, на то есть веская причина – Меркурий в соединении с Венерой находится над нами, даря нам ощущение космической благосклонности.

Астрологи рассказали, что сейчас они действительно избранники Вселенной, и это всегда приятно. Повышение самооценки, безусловно, приветствуется, и в данный момент мы знаем, как извлечь из этого максимум пользы, пишет yourtango.

Дева

Вы поняли, что вам не обязательно играть по правилам, которые когда-то считали незыблемыми. Вы увидели, что все меняется, и если вы позволите этому произойти, то изменения могут быть к лучшему. Поэтому, хотя в среду вас и благословляет Вселенная, вы должны оставаться гибкими, чтобы извлечь из этого максимум пользы.

Когда Меркурий находится в соединении с Венерой, вы на пороге успеха и намерены его сохранить. Когда вы что-то задумали, ничто не сможет вас остановить. А когда Вселенная на вашей стороне, это тем более верно.

Все это означает, что доверять своему сердцу – правильный выбор. Поступая так, вы почувствуете поддержку Вселенной. Вы почувствуете себя особенной и любимой, и это потому, что вы ею и являетесь, Дева.

Весы

Соединение Меркурия и Венеры принесет вам, Весы, новый взгляд на равновесие. Вы не раз попадали в ловушку стремления угодить другим . Но в среду вы поймете, что определенно можете сказать "нет" тому, что вас беспокоит.

Этот день кажется таким особенным и уникальным, потому что вы очень хорошо понимаете свои чувства. Вы знаете, что можете сами направлять себя туда, куда хотите, особенно потому, что чувствуете сильную поддержку Вселенной. Космос на вашей стороне, и это придает вам смелости и готовности к действию.

Это чувство уверенности в себе помогает вам осознать свое право быть здесь, и это дает вам определенную силу. Вам нравится, кто вы есть, и это говорит само за себя.

Водолей

Водолеи, вы всегда чувствовали себя особенными. В этом нет ничего нового, хотя вы нечасто делитесь своим мнением на эту тему. Тем не менее, в среду вы просто не можете удержаться от того, чтобы рассказывать окружающим, какой вы замечательный.

Это не тщеславие или высокомерие. Это подлинная гордость. Вы прошли долгий путь, и когда Меркурий образует соединение с Венерой, Вселенная помогает вам это ясно увидеть. В результате вы чувствуете, что можете публично заявить о своей любви к себе.

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