Впечатляющее зрелище: на Говерле зафиксировали много бро́кенских призраков. Фото

На Говерле туристам удалось увидеть необычное оптическое явление – бро́кенских призраков. Во время подъема над облаками они заметили сразу несколько таких теней.

Бро́кенских призраков было так много, что туристы даже не успевали фотографировать каждого из них. Об этом в Facebook написала Алина Косовская.

На Говерле заметили целую коллекцию бро́кенских призраков

Путешественники поделились снимками необычного явления, которое наблюдали во время подъема на самую высокую гору Украины. Они находились над облаками и по пути встретили нескольких бро́кенских призраков.

"Ну-у, этот недостаточно красивый, ради него я даже не буду доставать телефон", – шутливо описала Косовская свои впечатления от увиденного.

На Говерле зафиксировали мно... Источник: facebook.com/alinkakosovska Развернуть

На Говерле зафиксировали мно... Источник: facebook.com/alinkakosovska Развернуть

На Говерле зафиксировали мно... Источник: facebook.com/alinkakosovska Развернуть

Что такое Брокенский призрак

Брокенский призрак, или горный призрак, – это оптическое явление, во время которого человек видит собственную тень на поверхности облаков или тумана. Она появляется в направлении, противоположном Солнцу, и может казаться неестественно большой.

Иногда вокруг тени образуются цветные кольца – глория. Сам призрак также может двигаться: это объясняется перемещением слоя облаков и изменением их плотности.

Почему возникает необычная тень

Явление можно увидеть, когда Солнце светит позади человека, который стоит на хребте или вершине и смотрит вниз на туман. Его тень проецируется на капли воды в облаках, а из-за перспективы приобретает причудливые очертания.

Большой размер тени – оптическая иллюзия. Она кажется огромной, потому что наблюдатель сравнивает ее с удаленными объектами, видимыми сквозь просветы в облаках. Восприятие глубины также меняется из-за того, что капли воды расположены на разном расстоянии от глаз.

Цветные кольца вокруг призрака называют глорией. Они возникают напротив Солнца, когда свет взаимодействует с облаками, состоящими из капель воды одинакового размера. Этот эффект связан с дифракцией света.

Где можно увидеть Брокенского призрака

Название явления происходит от горы Брокен в немецких горах Гарц. Там из-за частых туманов и доступности горных вершин его можно наблюдать особенно часто. Брокенского призрака описал Иоганн Зильбершлаг еще в 1780 году.

Увидеть это оптическое явление можно в разных горных уголках мира, в частности в Крымских горах и Карпатах. Подобный эффект иногда наблюдают и пассажиры самолетов.

На Говерле зафиксировали мно... Источник: facebook.com/alinkakosovska Развернуть

На Говерле зафиксировали мно... Источник: facebook.com/alinkakosovska Развернуть

На Говерле зафиксировали мно... Источник: facebook.com/alinkakosovska Развернуть

На Говерле зафиксировали мно... Источник: facebook.com/alinkakosovska Развернуть

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