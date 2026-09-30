Блог

Сергей Бескрестнов ("Флеш")

советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны

Новости. Общество / Мнения
Time to read1 мин
icon 1,2 т.
Блог |

Враг планирует атаковать важные высоковольтные линии электропередач

Shahed-136 в полете. Иллюстративное фото

Плохая новость. Сегодня противник впервые применил на реактивном БПЛА особый боезаряд кумулятивно-режущего специального снаряжения (КРСН).

Далее текст на языке оригинала.

Такий боєзаряд створено спеціально для знищення високовольтних опор та залізних мостових конструкцій.

КРСН складається з основного боєзаряду вагою 40 кг та чотирьох модулів ураження.

Я думаю, що в планах противника атакувати важливі високовольтні лінії електропередач.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Похожие темы
Война в УкраинеРоссийские обстрелыРоссия - страна-агрессор
0
Источник:
Facebook Сергея Бескрестнова