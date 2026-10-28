Блог | Собственное дело как элемент посттравматического роста ветерана

Возвращение ветерана к гражданской жизни – это не только восстановление здоровья, адаптация к новым обстоятельствам и поиск работы. Это также поиск новых смыслов, возможностей и ответов на вопрос: "Чем я хочу заниматься дальше?". Для части ветеранов таким ответом становится собственное дело. Речь не только о заработке, но и о возможности снова чувствовать, что ты влияешь на свою жизнь, воплощать идеи и строить будущее на собственных условиях.

По результатам исследования Украинского ветеранского фонда, опубликованного в 2024 году, 68,8% опрошенных ветеранов и ветеранок хотели бы заниматься предпринимательством, а 9,4% уже имели собственное дело. Этот онлайн-опрос не является репрезентативным для всех ветеранов Украины, однако демонстрирует значительный интерес к предпринимательству среди его участников.

Этот интерес важно рассматривать в более широком контексте возвращения к гражданской жизни. Ведь поддержка ветерана не заканчивается лечением, реабилитацией или трудоустройством. Важно создать условия, в которых человек сможет восстановить ощущение собственной способности действовать, найти новые цели и реализовать себя.

Посттравматический рост начинается с ощущения опоры

В ОО "Сердце Азовстали", являющейся частью Фонда Рината Ахметова, мы рассматриваем посттравматический рост как комплексный процесс. Он начинается не в тот момент, когда человек уже готов возвращаться к работе или планировать собственное дело. Его фундамент закладывается гораздо раньше.

Татьяна Кухоцкая – секретарь... Источник: пресс-служба Развернуть

В частности, наша поддержка начинается еще с семей, которые ждут возвращения защитников из плена. Ведь близкие – это первый круг людей, который встречает ветерана после пережитого. Им также нужны понимание, знания и подготовка, чтобы поддержать родного человека, дать ему необходимое пространство и помочь постепенно адаптироваться к жизни после плена.

Следующий важный этап – восстановление здоровья, работа с последствиями пережитого, адаптация к изменениям в себе и окружающем мире. После длительного пребывания в плену, тяжелых боевых действий и других травмирующих обстоятельств человеку может понадобиться время, чтобы снова почувствовать себя в безопасности, восстановить привычные связи, переосмыслить опыт и найти новые жизненные ориентиры.

И только когда мы говорим о комплексной поддержке, важно не забывать о следующем шаге – самореализации. О возможности не просто адаптироваться к гражданской жизни, но и самостоятельно определять, какой она будет.

Два пути к профессиональной самореализации

Для кого-то это возвращение к профессии, которой человек занимался до войны. Для кого-то – кардинальная смена сферы деятельности, освоение новых навыков и поиск работы, которая будет соответствовать новым потребностям и обстоятельствам.

В "Серце Азовсталі" мы уделяем значительное внимание профессиональной самореализации защитников и защитниц: поддерживаем их в поиске своего пути, профессиональной ориентации, обучении и переквалификации. Для этого у нас работают карьерные менторы, среди которых есть и ветераны, и они оказывают поддержку по принципу "равный – равному".

В то же время есть ветераны, которые хотят не просто найти работу, а создать ее сами – открыть собственное дело. Для них предпринимательство может стать возможностью осуществить давнюю мечту, превратить увлечение в профессию или начать что-то принципиально новое.

Собственный бизнес дает человеку пространство для самостоятельных решений, ответственности за результат и ощущения, что его действия имеют конкретное влияние. Это может стать одним из важных элементов посттравматического роста – при условии, что решение заняться предпринимательством является собственным выбором ветерана, а не ожиданием общества от него.

Опыт, который может стать преимуществом

Военный опыт не гарантирует успеха в бизнесе, так же как предпринимательство не является универсальным путем для каждого ветерана. Но навыки, приобретенные во время службы, при соответствующих условиях могут стать важной основой для развития собственного дела.

Это, в частности, способность действовать в условиях неопределенности, оценивать риски, быстро принимать решения, работать в команде и брать на себя ответственность за результат. Опыт службы также может сформировать дисциплину, выносливость и умение сосредоточиваться на приоритетах даже тогда, когда обстоятельства постоянно меняются.

При этом важно не романтизировать пережитое. Война и плен могут иметь серьезные последствия для физического и психологического здоровья. Ветеран не должен доказывать свою способность справляться с трудностями чрезмерной нагрузкой или постоянным их преодолением. Задача поддержки – помочь человеку увидеть свои сильные стороны, понять свои потребности и использовать приобретенный опыт так, чтобы он работал на его будущее.

Однако даже сильная идея и готовность работать не заменяют предпринимательских знаний. Как изучить рынок? Кто будет клиентом? Как сформировать бизнес-модель, рассчитать расходы, определить цену, организовать операционные процессы и привлечь первых покупателей? Без ответов на эти вопросы даже перспективное дело может не выдержать первых испытаний.

Именно поэтому ветеранам, которые хотят развивать собственный бизнес, нужны не только финансовая поддержка, но и системное обучение, практические инструменты и люди, к которым можно обратиться за советом.

От идеи к собственному делу: проект "Жити назустріч"

Именно с таким подходом проект Рината Ахметова "Сердце Азовстали" вместе с партнерами реализует специальный сезон образовательной грантовой программы "Жить навстречу" для защитников Мариуполя, которые стремятся начать или развивать собственное дело.

Программа реализуется при финансировании ПУМБ в партнерстве с Фондом Рината Ахметова, ОО "Сердце Азовстали", ОО "Редут Бизнес" и KSE Business School. Ее задача – помочь участникам пройти путь от бизнес-идеи до понятного плана ее реализации.

Одна из важных составляющих программы – возможность работать над своей идеей не в одиночку. Участники получают среду, в которой можно обсудить замысел, проверить предположения, задать вопросы, услышать мнения других и увидеть потенциальные риски еще до того, как они превратятся в реальные финансовые потери.

Еще одна составляющая – обучение, которое помогает разобраться в основах предпринимательства: от построения бизнес-модели и понимания клиента до финансового планирования и организации повседневной работы бизнеса. При этом важную роль играет сопровождение кураторов. Участник не просто получает знания, а последовательно работает над собственным проектом, может уточнять детали, получать обратную связь и совершенствовать решения на каждом этапе.

Результатом должен стать не просто набор знаний, а практический план запуска или развития собственного дела, с которым можно двигаться дальше. Для участников, которые покажут лучшие результаты, также предусмотрены гранты на открытие бизнеса.

Мы рассматриваем эту поддержку как инвестицию не только в отдельные предпринимательские идеи, но и в возможности самих ветеранов. Ведь собственное дело может создавать рабочие места, развивать местные сообщества, формировать новые партнерства и способствовать экономической устойчивости страны.

Не просто вернуться к прежней жизни, а найти новые смыслы

Посттравматический рост не означает, что человек должен забыть пережитое или превратить травму в историю успеха. Это процесс, в котором он постепенно восстанавливает ощущение собственной силы, находит новые смыслы и возвращает себе возможность влиять на свое будущее.

Для одного ветерана таким шагом станет возвращение к прежней профессии. Для другого – освоение нового дела, работа в команде или открытие собственного бизнеса. Единого правильного пути не существует, и важно, чтобы человек мог выбирать его самостоятельно.

Наша задача – сделать так, чтобы этот выбор был реальным. Чтобы рядом были близкие, готовые поддержать, специалисты, которые помогут пройти сложные этапы восстановления, и партнеры, которые дадут знания и инструменты для профессиональной реализации.

Собственное дело не решает всех проблем, с которыми сталкивается ветеран после возвращения. Но для тех, кто стремится к предпринимательству, оно может стать важным шагом к новой жизни – жизни, в которой есть место собственным решениям, идеям, ответственности и планам на будущее.